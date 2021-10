Se vogliamo diventare dei bravi cuochi, dobbiamo provare tante ricette diverse. Non dobbiamo soltanto limitarci alle specialità italiane (che pur sono tantissime), ma sperimentare anche con preparazioni che vengono da lontano.

Oggi andiamo proprio alla scoperta di un piatto di ispirazione estera. In particolare, conosceremo una variazione di un cibo tipico del Medio Oriente, che siamo sicuri farà un figurone alle nostre cene. In questo articolo, infatti, scopriremo una ricetta autunnale da non credere con piselli ed un pazzesco ingrediente segreto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti

Oggi scopriamo una deliziosa preparazione, ovvero l’hummus di piselli. Per cucinarlo avremo bisogno dei seguenti ingredienti:

75ml di olio d’oliva;

2 cucchiai di semi di cumino;

due cipollotti;

300 grammi di piselli;

120 grammi di fagioli cannellini;

due spicchi d’aglio;

4 cucchiai di tahina;

2 lime;

2 cucchiai di lime in polvere;

4 pita;

sale.

L’ingrediente più particolare è ovviamente la tahina, che probabilmente pochi conoscono. Si tratta di una salsa di semi di sesamo, che viene molto utilizzata nelle cucine del Medio Oriente. Potrebbe essere un po’ complesso trovarla al supermercato e forse la possiamo reperire solo in quelli più forniti. Se non la troviamo, non preoccupiamoci, in rete ci sono molti negozi che la vendono. È anche possibile prepararla in casa, se preferiamo.

Una ricetta autunnale da non credere con piselli e un pazzesco ingrediente segreto

Una volta che abbiamo tutto l’occorrente, possiamo iniziare a cucinare il nostro hummus.

Scaldiamo l’olio d’oliva in una padella, aggiungiamo i semi di cumino e lasciamoli sul fuoco per circa trenta secondi. Poi togliamoli dalla padella e facciamoli riposare per dieci minuti.

Nel frattempo, tritiamo i cipollotti, poi aggiungiamo i piselli, l’aglio ed i fagioli. Frulliamo un po’ questo composto, così da avere una soluzione piuttosto uniforme. Poi aggiungiamo il tahini, i due lime, il lime in polvere e un cucchiaino di sale. Frulliamo ancora un po’, per almeno una trentina di secondi.

Ora aggiungiamo al frullatore l’olio e i semi di cumino di prima. Frulliamo per bene, fino a ottenere una consistenza il più uniforme possibile. Poi mettiamo tutto in una ciotola e copriamola.

Ora possiamo prendere le pita e darle un tocco di croccantezza. Scaldiamo il forno a 190 grandi e tagliamo le pita in triangolini. Spennelliamole con un po’ d’olio e, se ci avanza un po’ di polvere di lime, spargiamola sopra, insieme a un po’ di sale. Mettiamo i triangolini su una teglia e cuociamo per una decina di minuti. Poi tiriamo tutto fuori e lasciamo raffreddare. Ora l’hummus è pronto per essere gustato con le pita croccanti.

Approfondimento

L’originalissima ricetta di patate per tenerci al caldo per tutto il mese di ottobre.