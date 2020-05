Tutti i recenti sondaggi in materia alimentare, danno sempre più in discesa l’assunzione del pesce tra i più giovani. Sono soprattutto i bambini le nuove generazioni ad aver in parte dimenticato il gusto del pesce. Fanno eccezione gli alunni che, mangiando alla mensa scolastica, talvolta assaporano la sogliola o i bastoncini di merluzzo. Ed ecco quindi una ricetta alternativa che coinvolge anche i più piccoli, il merluzzo al latte di cocco, gustoso anche grandi. Un piatto dai gusti particolari in grado di dare carica e proteine per affrontare la giornata!

Ingredienti per 3 o 4 persone

800 grammi di merluzzo o nasello, anche surgelati

1 cipolla

Olio extra vergine di oliva

300 ml di latte di cocco

Curry

Zenzero e prezzemolo

Sale e pepe

Preparazione e cottura

Questa ricetta non richiede più di mezzora, tra preparazione e cottura, ed è semplice, senza troppi margini di errore. Riesce ad apportare nutrienti genuini e salutari, per un piatto fresco e completo.

In una padella far rosolare la cipolla tagliata fine, il curry, lo zenzero, unitamente a due cucchiai di olio extra vergine di oliva.

Aggiungere il pesce in precedenza fatto scongelare e tagliato a pezzetti e cuocere per un paio di minuti.

Aggiungere il latte di cocco e cuocere per una decina di minuti, fino all’assorbimento.

A cottura terminata, aggiungere del prezzemolo e ancora un po’ di curry per decorare e insaporire con sale e pepe a piacimento

Adagiare su un letto di insalata o in una terrina con riso bianco cotto in precedenza.

Il vino che si adatta meglio

Cosa abbinare a una ricetta alternativa che coinvolge anche i più piccoli, il merluzzo al latte di cocco, per esaltarne il gusto. La scelta classica cade senz’altro su un bianco fermo. Da un Vermentino di Sardegna a una Falanghina del Sannio. Bene anche un bianco Doc dei Colli Euganei o un Sauvignon del Friuli.

