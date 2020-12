Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il Natale 2020 sarà ricordato per essere stato il primo trascorso sotto l’ondata del Covid-19. Tra ansia e paura, ci si rintana in casa, avvolti dall’affetto familiare. A causa delle normative anti-contagio che vietano gli spostamenti, molti saranno soli in queste festività natalizie. Da soli o in compagnia, è inevitabile pensare ai piatti che animeranno le tavole nei giorni di festa. E non è Natale senza una fetta di pandoro o di panettone ma attenzione agli sprechi. Basta poco per ritrovarsi inondati di pietanze in eccesso. E per non buttar via il pandoro avanzato, ecco una ricetta a dir poco geniale. Di seguito, tutto l’occorrente per realizzare un gustosissimo ciambellone al pandoro.

Ingredienti

1 uovo;

200 g di pandoro;

250 g di farina tipo 00;

100 g di zucchero semolato;

250 ml di latte scremato;

60 ml di olio di semi;

12 g di lievito per dolci;

gocce di cioccolato q.b.

Una ricetta a dir poco geniale per un dolce d’effetto ma attento al risparmio

Per realizzare il dolce, tagliare a pezzi il pandoro avanzato ed inserirlo in una ciotola. Aggiungere lo zucchero, la farina setacciata ed il lievito.

In un’altra ciotola unire l’uovo con l’olio ed il latte. Mescolare con cura per qualche minuto. Unire i due composti e con l’aiuto di una forchetta girare e far amalgamare quanto più possibile gli ingredienti.

Prendere uno stampo a forma di ciambella imburrato o rivestito con un foglio di carta da forno e versare il composto al suo interno. Cospargere di gocce di cioccolato. Far cuocere per circa 50 minuti ad una temperatura di 180°. Una volta cotto, il ciambellone sarà pronto per essere gustato con tutta la famiglia.

