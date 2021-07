I trend del turismo futuro vedono il boom del turismo rurale, slow, a stretto contatto con la natura, sostenibile. La gente, infatti, ha voglia di libertà, contatto con la terra, fuga dal caos e dall’inquinamento cittadino. Si riscoprono antiche arti, antichi stili di vita, più in linea con i cicli naturali e a contatto con la terra. Si torna a “leggere” l’atmosfera o le stelle: i cambiamenti climatici ci hanno portati a non avere più riferimenti fissi. Il clima cambia, la nostra società cambia.

Ma se c’è una realtà in continua crescita in Italia, dove vivere a strettissimo contatto con la natura, questa è la realtà degli ecovillaggi.

Cosa sono

Gli ecovillaggi sono dei luoghi dove si fonde insieme il lavoro agricolo e la vita in comunità. Sono, quindi, dei villaggi che basano la loro esistenza sia sull’agricoltura (principalmente, ma alcuni anche sull’allevamento), che sul vivere insieme a contatto con la natura. Possono sembrare un po’ dei luoghi da “figli dei fiori”, ma, negli ultimi anni, sempre più persone, soprattutto giovani, si stanno avvicinando a questo modo.

Negli ecovillaggi è possibile svolgere diverse attività, per periodi di tempo variabile e tendenzialmente a gratis. Questo perché, in cambio dell’ospitalità, si richiede una mano nel lavoro. Si possono sistemare locali o strutture, svolgere attività di giardinaggio, lavoro agricolo nei campi, ecc.

Ci sono diversi ecovillaggi sparsi per l’Italia. I più famosi si trovano in Toscana ed uno in Piemonte, fondato negli anni ’80 dall’antropologo Bernardino del Boca. Ultimamente, gli ecovillaggi sono diventati anche mete “turistiche” per delle vacanze alternative. Per chi ha voglia di passare del tempo in estate, a lavorare a contatto con la terra, in mezzo alla natura e in compagnia. Questi luoghi sono laboratori di vita dove si imparano moltissime abilità utili per tutta la vita.