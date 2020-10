Tanti sono i cibi considerati superfood per la ricchezza delle loro proprietà. Fra i più efficaci dobbiamo annoverare una potentissima alga dai mille utilizzi: l’alga Klamath.

Questa particolare alga ha una storia antichissima, che risale a circa 3 miliardi di anni fa. Prende il nome da un lago dell’Oregon, il Klamath, l’unico luogo in cui cresce e si riproduce spontaneamente grazie alle particolari condizioni climatiche. La crescita nell’acqua dolce del lago ne rende sicura l’assunzione anche in soggetti intolleranti al sodio o allo iodio marino.

Vediamo ora quali sono le sue caratteristiche principali.

Le caratteristiche dell’alga Klamath

Questa potentissima alga è, innanzitutto, fonte di acidi grassi omega 3 e omega 6. E La letteratura medica riconosce indiscussi effetti positivi agli omega sia per contrastare gli stati infiammatori, sia per prevenire i problemi cardiocircolatori;

L’alga Klamath è, poi, ricca di vitamine B e K, rese facilmente assimilabili dalla composizione stessa dell’alga. Ed entrambe le vitamine intervengono nel processo di trasformazione in energia del cibo che ingeriamo.

Oggigiorno molti medici, contastati gli eccellenti risultati, raccomandano questa potentissima alga, come detto, dai mille utilizzi.

Ambiti medici di utilizzo

Quanto all’ambito medico di utilizzo, l’alga Klamath è, innanzitutto, utile nel raggiungere e mantenere una buona linea, in quanto riduce la sensazione di appetito ed inibisce l’assorbimento dei grassi.

In secondo luogo, poi, in campo immunologico, vari studi dimostrano una riduzione dei radicali liberi di circa il 40% a sole 2 ore dall’assunzione. Pertanto se ne consiglia l’uso per il controllo di stati infiammatori cronici. In particolare, ottimi risultati sono stati riscontrati in pazienti asmatici o a soggetti colpiti da coliti frequenti.

Ma non solo, anche i neurologi consigliano questa potentissima alga, dai mille utilizzi, come “stabilizzatore dell’umore” in caso di stati depressivi lievi o temporanei.

Ultimo, ma non meno importante, è l’utilizzo dell’alga Klamath in dermatologia. La conformazione cellulare dell’alga è, infatti, molto simile a quella della cute umana. Utilizzata, quindi, per uso topico, viene bene accettata dalla nostra pelle. Ciò le consente di raggiungere gli strati profondi dell’epidermide così da agire con maggiore efficacia. È, inoltre, un ottimo veicolo per trasportare in profondità altre sostanze utili alla nostra pelle, che altrimenti non potrebbero essere assorbite.

D’ora in poi nessuno di noi potrà fare a meno di assumere una dose quotidiana di Klamath: una potentissima alga dai mille utilizzi.