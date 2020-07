Una pompa idraulica davvero speciale conquista Bill Gates. Il noto miliardario, fondatore di Microsoft, ha pagato un operaio italiano con un 1 milione di dollari. La pompa idraulica cosa ha di speciale si chiedono tutti? Il progetto messo in cantiere dall’operaio 72enne brianzolo ha colpito il noto miliardario americano. Bill Gates ha subito offerto la cifra stratosferica di 1 milione di dollari come investimento. Come si chiama l’inventore della pompa idraulica? Vincenzo Di Leo ha una piccola azienda con 4 dipendenti nella zona di Cavenago in provincia di Monza e Brianza.

Cosa fa questa pompa?

La pompa idraulica ha la capacità di far passare detriti insieme ai liquidi con consumo molto basso. Un prodotto simile non esiste nel mondo. La fondazione che fa capo al magnate ha subito mostrato interesse al progetto. La pompa idraulica avveniristica ha una particolarità: ha un passaggio totale, una tolleranza che nessuna pompa ha. Questa tecnologia utilizzata è simile all’autospurgo ma ci sono delle evidenti differenze: il sistema è in continuo.

Ma Bill Gates cosa deve fare?

Il magnate americano vede lungo. La pompa idraulica made in Italy serve nei Paesi in via di sviluppo per ridurre le malattie trasmesse tramite pozze d’acqua e liquami.

Il colpo di fulmine

La Gates Foundation ha adocchiato il progetto durante la Fiera mondiale per la gestione di acqua, fognature, rifiuti e materie prime di Monaco di Baviera svolta anni addietro. Le parti hanno stretto un accordo di massima. La pompa idraulica Tarua ha convinto la Fondazione. Gli americani hanno chiesto però una rivisitazione: peso ridotto da 300 a 70 chilogrammi e una massima semplificazione di uso per poterla anche portare a braccia. Intanto l’azienda forte della promessa del 1 milione di dollari ha iniziato a lavorare alacremente. Non è detto che a breve, una pompa idraulica davvero speciale possa rappresentare il fiore all’occhiello della genialità italiana ne mondo.