La pizza è uno dei vanti italiani che piace davvero a tutti. E realizzarne una a casa può sembrare un’impresa grandissima, ma così non è. Infatti, ci sono tante ricette sfiziose con cui si può giocare e stupire gli ospiti. E allora, ecco come preparare una pizza mai vista gustosa e originale che renderà tutti più felici.

Gli ingredienti

Per 6 persone, serviranno i seguenti ingredienti:

500 gr di farina 0

10 gr di lievito di birra fresco

280 ml di acqua

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

10 gr di sale

1 cucchiaio di zucchero

100 gr di mozzarella

origano

Preparare le rose di pizza sarà semplicissimo seguendo questi passaggi

Inizialmente, bisognerà versare la farina con il lievito di birra e lo zucchero in una ciotola. Nel mentre che si mescolano questi tre ingredienti, andrà aggiunta dell’acqua, poco a poco, l’olio extravergine e il sale. Dopo aver fatto amalgamare il tutto, bisognerà poggiare l’impasto su una spianatoia infarinata e allargare le pieghe, piegando i lati verso l’esterno. Poi, bisogna ricoprire con un panno l’impasto per una mezz’ora, ripiegare i lati come fatto in precedenza, e lasciar lievitare per altri 30 minuti. Dopo aver fatto nuovamente le pieghe, l’impasto andrà messo in una ciotola con della pellicola, e lasciato a lievitare per 4 ore.

Poi, dividiamolo in panetti e ognuno di questi spianiamolo con un mattarello. Adesso arriva il momento della rotella. Con questo utensile, creiamo delle strisce larghe 5 centimetri e lunghe 15. Queste ricopriamole di mozzarella fatta a pezzetti, salsa di pomodoro e origano. Fatto ciò, bisognerà arrotolarle tutte, cercando di dar loro la forma delle rose. Dopo averle allineate in una teglia con carta da forno, per formare una grande rosa, bisognerà lasciarle lievitare per mezz’ora e poi cuocerle in forno a 200°C per 25 minuti. Ora basterà impiattarle, mettendo dell’altro origano e dell’olio di oliva.

Ed ecco la ricetta per realizzare una pizza mai vista gustosa e originale che renderà tutti più felici!

