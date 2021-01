Una pizza per cena è sempre un’idea brillante. Soprattutto se siamo noi a farla con le nostre mani in casa! Ma dato che ora, con la situazione che stiamo affrontando, il tempo in casa non ci manca, possiamo sperimentare nuove ricette. Una di queste riguarda proprio uno dei piatti italiani più tipici di sempre. Vediamo allora come preparare una pizza fuori dal comune per far gustare a tutti un’alternativa davvero deliziosa!

Gli involtini di pizza al prosciutto cotto, gli ingredienti necessari

Per questi deliziosi involtini di pizza ci serviranno:

1 base per pizza

250 gr di prosciutto cotto

150 gr di formaggio spalmabile

20 gr di capperi

150 gr di passata di pomodoro

150 gr di mozzarella

10 gr di basilico

Sale

Pepe

Olio extravergine di oliva

Un goccio di Brandy

E adesso cerchiamo di seguire tutti i passaggi per dar vita a una pizza fuori dal comune per far gustare a tutti un’alternativa davvero deliziosa!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Procedimento

La prima cosa da fare sarà stendere la base pizza su una teglia, versando un cucchiaino di olio extravergine di oliva e infornando per una decina di minuti. Nell’attesa possiamo dedicarci al ripieno. Bisognerà mettere in un frullatore il prosciutto cotto, i capperi, il formaggio spalmabile, un po’ di pepe e un filo di sale. Dopo aver frullato gli ingredienti, dovremo aggiungere un goccio di Brandy e avviare nuovamente il frullatore fino a che non vedremo un composto morbido e omogeneo. A quel punto dovremo versarlo in una ciotola e lasciarlo a riposare nel frigorifero per circa 1 ora. Intanto riprendiamo la base pizza che si trovava in forno e spalmiamoci sopra la passata di pomodoro. Successivamente, dovremo versare anche la salsa appena creata con il prosciutto e della mozzarella tagliata a cubetti.

E ora la pizza è quasi pronta! Basterà tagliare la base condita in fette identiche, arrotolandole per formare dei deliziosi involtini che andranno chiusi con accortezza. Dopo aver bucherellato con la forchetta ogni involtino, dovremo infornarli per mezz’ora a 180°. E la nostra pizza originale sarà pronta per essere servita!

Approfondimento

Una pizza mai vista gustosa e originale che renderà tutti più felici