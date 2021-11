Gli amanti del fai da te sono già alle prese con la preparazione delle nuove decorazioni natalizie. Cosa c’è di meglio di addobbare casa con oggetti creati con le nostre mani. Per alcuni sembra una missione impossibile, ma in realtà realizzare decorazioni non è così complicato. Certo, alcune saranno più semplici di altre, ma anche un piccolo oggetto può dare soddisfazioni incredibili.

Abbiamo già visto come questa fenomenale idea di riciclo non è solo facile ma anche perfetta per immergersi nell’atmosfera natalizia. Oggi realizzeremo degli oggetti tanto amati e perfetti per addobbare l’ingresso di casa. Oppure da posizionare vicino all’albero di Natale e vantarsi con tutti di averli realizzati con le nostre mani.

Una pioggia di complimenti per questi soldatini schiaccianoci facili da realizzare con materiali di riciclo

I soldatini schiaccianoci in legno sono ormai diventati parte integrante delle decorazioni natalizie. Sicuramente ci sarà capitato di vederli esposti nelle vetrine dei negozi, ma anche in tanti film natalizi americani. Sono solitamente fatti di legno ma possiamo realizzarli usando un tubo di PVC acquistabile in tutte le ferramenta.

Occorrente per il progetto:

tubo in PVC della dimensione che preferiamo;

2 tubi in PVC più stretti e corti;

nastro carta;

colori acrilici rosso, nero, rosa, azzurro, dorato;

catene con sfere dorate;

nastro fettuccia dorato;

2 mezze sfere del diametro dei tubi piccoli;

colla;

pennelli;

triangolino in legno;

pennarello.

Procedimento:

Applichiamo una striscia di nastro carta intorno a tutta la circonferenza a metà dell’altezza del tubo. Dopodiché facciamo lo stesso però nella metà superiore del tubo, così avremo tre sezioni, due più strette una più larga.

Dipingiamo la sezione più grande in rosso, quella superiore in nero e quella nel mezzo in rosa. Lasciamo asciugare bene. I due tubi più piccoli invece andranno dipinti di rosso, saranno le braccia del soldatino.

Se non siamo bravi a disegnare stampiamo occhi, sopracciglia e baffi e creiamo uno stencil. Altrimenti coloriamo direttamente il viso usando i pennelli, usiamo qualche immagine come riferimento.

Incolliamo il triangolino di legno dopo averlo dipinto di rosa, sarà il naso del soldatino. Lasciamo asciugare e ora finiamo di decorare.

Incolliamo dunque due file di catene con sfere sulla parte nera per creare il cappello. Applichiamo il nastro dorato dove si incontrano le sezioni, uno tra nero e rosa e l’altro tra rosa e rosso. Creiamo delle rotelline di nastro e applichiamole sul corpo per creare i bottoni della giacca. Del nastro dorato centrale e un pezzettino di catena.

Finiamo decorando le braccia utilizzando il nastro dorato per coprire le estremità. Incolliamo ogni mezza sfera su ogni tubo più piccolo per simulare le spalle e dipingiamole di dorato. Se vogliamo un effetto più realistico procuriamoci della pelliccetta finta bianca e creiamo i capelli intorno al viso.

Ed ecco qui, riceveremo sicuramente una pioggia di complimenti per questi soldatini schiaccianoci facili da realizzare con materiali di riciclo. Riutilizzando oggetti di uso comune possiamo realizzare tante cose, anche delle bellissime lanterne natalizie.

Approfondimento

Questa formidabile idea di riciclo farà sicuramente felici tutti gli appassionati del Natale