Più incalza il freddo e più aumenta il senso di fame. Per gli esperti è un processo fisiologico. E per natura o per ingordigia, il desiderio di dolce bussa più spesso alle nostre porte…”dello stomaco”.

Dunque, come combattere tale istinto succulento? Ad onor di cronaca è giusto sottolineare che con le giuste dosi, nessun alimento induce il corpo ad ingrassare. Quindi, il dessert è concesso ed il trucco è quello di trovare una combinazione di ingredienti e pietanze che non faccia eccedere l’apporto calorico consigliato. La ricetta proposta dagli Esperti di ProiezionidiBorsa rievoca un grande classico della tradizione con un cambio negli ingredienti che può essere utile. Ecco tutto l’occorrente per la torta integrale alle mele.

Ingredienti

a) 2 uova;

b) 1 kg di mele, possibilmente le “renette”;

c) 180 g di farina integrale;

d) 100 g di zucchero di canna;

e) 70 ml di olio di mais;

f) una bustina di lievito per dolci.

Una piccola variante per portare in tavola una squisita ma diversa torta alle mele. Procedimento

Realizzare una squisita torta alle mele è molto semplice. In una ciotola, inserire le uova e lavorarle con lo zucchero. Mescolare fino ad ottenere un composto spumoso. Aggiungere l’olio a filo. Poi, setacciare la farina e incorporarla al composto. Amalgamare gli ingredienti e solo dopo qualche minuto versare il latte che dovrà essere riscaldato e a cui verrà fatto sciogliere il lievito. A filo incorporare la miscela di latte e lievito con gli altri ingredienti.

Ora, sarà il turno delle mele. Lavarle, sbucciarle e tagliarle a pezzetti. Unirle al composto. Infine, prendere una tortiera, rivestirla con carta da forno e versare al suo interno quella che torta.

Far cuocere alla temperatura di 180° per 40 massimo 50 minuti a seconda del forno di casa. Far intiepidire prima di servire. Ed ecco pronta, morbida e gustosa una torta integrale alle mele davvero da provare.

