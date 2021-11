Siamo nella stagione perfetta per concederci qualche sfizio pomeridiano, magari accompagnati da un tè e dalla musicalità della pioggia. Per questo oggi proponiamo una deliziosa ricetta a base di frutta da provare subito. Ecco una piccola coccola autunnale a base di mele perfetta per novembre come dessert o merenda.

Gli ingredienti necessari per 4 persone circa

1 bustina di lievito per dolci;

1 cucchiaio di zucchero preferibilmente di canna.

1 limone grattugiato da cui ricavare la scorza;

1 pizzico di sale;

1 uovo intero;

100 grammi di burro;

100 grammi di zucchero preferibilmente di canna;

2 mele;

2 uova per la crema;

100 gr di zucchero per la crema;

300 grammi di farina di tipo 00;

50 grammi di amido di mais;

500 grammi di latte;

1 bustina di vanillina;

il succo di mezzo limone.

Una piccola coccola autunnale a base di mele perfetta per novembre come dessert o merenda

Prima di tutto bisogna iniziare dalle mele. Laviamo bene la buccia sotto l’acqua corrente e tagliamole a piccoli tocchetti. Metterle all’interno di una ciotola. Poi, prendere un limone e spremerne la metà. Condiamole con il succo di limone aggiungendo poi un cucchiaio di zucchero. Prendere una padella e metterla su una fiamma bassa e inserire il frutto. Lasciarlo a macerare per circa una decina di minuti. Travasiamole in un contenitore e poi lasciamole raffreddare. Nel frattempo, passiamo alla preparazione della crema pasticcera.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Prendere il latte freddo e versarlo in una ciotola aggiungendo l’amido di mais per addensare. Montare poi con l’aiuto di una frusta. Aggiungere le 2 uova, i 100 grammi di zucchero e la vanillina. Continuare a mescolare e amalgamare il tutto. Prendere poi un colino con una trama densa e versarci dentro il composto per filtrarlo e rimuovere i grumi. Cuocerlo all’interno di un pentolino a fuoco dolce attendendo l’ebollizione e poi spegnere il fuoco. Trasferire in una ciotola per fare raffreddare la crema.

Prepariamo la pasta frolla

Cominciare a preparare la frolla. Per prima cosa fare sciogliere molto lentamente il burro. Nel mentre setacciare il lievito e aggiungere a questo farina e zucchero e la farina. Grattugiare la scorza del limone e unirla al composto con un pizzico di sale. Inserire poi anche il burro fuso e l’uovo intero. Cominciare ad impastare con le mani.

Per riuscire al meglio in questa fase consigliamo di leggere: “I tre infallibili trucchi della nonna per avere una pasta frolla a prova di chef”. Se invece si preferisse velocizzare il processo la si può comprare già pronta. Prendere una tortiera e mettere circa i due terzi della frolla, premendo con i polpastrelli per dare la forma desiderata. Inserire la mela e poi l’ultima parte di frolla sotto forma di briciole. Infornare a 180 gradi per circa 30 minuti.

Approfondimento

Questo dessert a base di fichi arriva dalla Francia e conquisterà tutti per la sua raffinatezza e delicatezza