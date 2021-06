Le piante grasse sono davvero pratiche da coltivare e offrono una grande parità di forme e colori. Per questo, possono vantare un gran numero di appassionati. Però, sia che apparteniamo a questo gruppo o meno, alcune piante grasse non possono non conquistarci. È il caso di una piantina ancora poco conosciuta in Italia ma famosa sul web per le sue adorabili foglie grasse che sembrano piccole zampe d’orso.

Perché acquistare subito la pianta zampa d’orso

Il motivo per cui dovremmo correre a comprare questa curiosa piantina sta tutto nel suo aspetto. Si tratta di una pianta grassa di un’altezza media di 30 cm. Dai suoi steli sottili si ramificano foglie verdi o giallo-verdi. Queste fanno onore alla definizione di pianta grassa, dal momento che sono morbide e molto spesse. La particolarità però sta nella forma. Infatti, le foglie appaiono come delle piccole zampette d’orso. Hanno una forma tondeggiante e piccoli denti sulla parte superiore di colore Bruno rossastro che sembrano proprio piccoli artigli. Per completare al massimo la verosimiglianza con le zampe dell’animale, le foglie sono ricoperte di una morbida peluria.

Come si chiama la pianta zampa d’orso e come curarla

La piantina generalmente chiamata zampa d’orso si chiama in realtà Cotyledon tomentosa. Anche questa, come le piantine a forma di coniglio o di capelli al vento, è originaria del Sudafrica. Possiamo trovarla dei rivenditori specializzati o acquistare i semi. Una volta coltivata poi sarà molto facile riprodurla per talea.

Si tratta di una pianta facile da coltivare. Vive bene sia all’interno che all’esterno, ma dobbiamo stare attenti che le temperature non scendano sotto i 5°C. Se le foglie si seccano probabilmente è dovuto proprio a un brusco calo delle temperature. L’altro dettaglio a cui dobbiamo fare attenzione è l’eccesso d’acqua. Quindi, posizioniamo la nostra piantina in un terreno sabbioso per evitare ristagni. Questo lascerà le radici in buona salute e la pianta crescerà sana e forte. Dopo qualche tempo potremmo anche assistere allo sbocciare di piccoli fiori rossi a cinque petali. Ricordiamoci però, che la Cotyledon tomentosa è una pianta tossica, quindi pericolosa se ingerita sia da persone che da animali.

Ecco quindi spiegato tutto il necessario su una piantina ancora poco conosciuta in Italia ma famosa sul web per le sue adorabili foglie grasse che sembrano piccole zampe d’orso.