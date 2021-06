Il Selenicereus anthonyanus è un cactus epifito originario dell’America centrale. Questa pianta tropicale cresce ad 800 metri di altezza, nelle foreste pluviali del Chapas. Riesce a crescere su rami e rocce, arrampicandosi tramite le radici aeree di cui è dotata. Ed è una pianta che nel suo habitat naturale si sviluppa in un clima caldo e molto luminoso con un alto tasso di umidità. Per questa ragione può essere tranquillamente coltivata in balconi e terrazzi soleggiati.

La vera particolarità sta nella morfologia di questo cactus, una forma veramente unica che ricorda molto una lisca di pesce. Proprio per questa sua originalità, una pianta tanto bella non può assolutamente mancare sui nostri balconi e terrazzi.

La pianta a zig- zag dai fiori notturni profumati

Tra i nomi non scientifici con cui viene chiamata questa bella pianta troviamo cactus zig-zag e cactus a spina di pesce. I fusti possono allungare fino a 70 cm e si sviluppano in semi-pendenza, questo li rende perfetti per le fioriere da balcone.

È in primavera che questo bel cactus raggiunge l’apice della sua bellezza. In questo periodo dell’anno, infatti, fiorisce con dei fiori colorati a forma di tromba, molto gradevoli. Questi allegri fiori hanno la particolarità di aprirsi durante la notte e in questo momento della giornata sprigionano un dolce e intenso profumo.

Coltivarla è molto facile

Coltivare il selenicereus è veramente facile e non richiede particolari capacità. È importante che durante la stagione calda venga esposta al sole. Mentre durante la stagione più fredda va protetta in casa. È una pianta tropicale, quindi non tollera bene il freddo. Durante la bella stagione non dovrà mancarle mai l’acqua, con innaffiature frequenti. Ma è altrettanto importante che non abbia ristagni di acqua nel sottovaso, che potrebbero fare marcire le radici. In inverno, invece, va innaffiata con cautela e quando serve. Un terriccio misto, composto in parte anche di sabbia, garantirà un buon drenaggio e permetterà alla pianta di trattenere l’umidità che le serve. Basterà guardarla per capire che una pianta tanto bella non può assolutamente mancare sui nostri balconi e terrazzi.