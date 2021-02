Avere il proprio orto in casa è un po’ il sogno di tutti. E per coloro che non posseggono un giardino la soluzione migliore è il balcone. Spesso si acquistano dei vasi lunghi e rettangolari dove si inserisce più di una pianta. Ma esiste una pianta dell’orto che deve essere coltivata da sola perché infestante.

Ebbene sì, non tutte le nostre piantine aromatiche dell’orto sono fatte per stare insieme, ne esiste una che ama la solitudine. Le piante più comuni che si trovano sui terrazzi degli italiani sono ad esempio il rosmarino, la salvia, la menta e il basilico. Una di queste è quella che deve essere coltivata da sola. Ma quale?

Le piante in balcone

Sappiamo bene che il basilico è una pianta che non sopporta le temperatura fredde. Infatti d’inverno muore. Il rosmarino, invece, anche a basse temperature riesce a sopravvivere perfettamente, così anche la salvia. Queste due piante possono tranquillamente convivere nello stesso vaso, perché non sono infestanti. Mentre quella che deve stare assolutamente da sola è la menta.

La menta odia le altre piante

Sì, è proprio lei. Infatti la menta odia la compagnia delle altre piante aromatiche. Questa pianta è veramente facile da coltivare, purché sia tenuta in un vaso da sola. Purtroppo, la menta è una pianta dell’orto che deve essere coltivata da sola perché infestante, e quindi quando la si coltiva in balcone deve avere un suo vaso. La menta è una pianta che tende ad espandersi e se messa vicino ad un’altra pianta potrebbe rubarle il terreno e coprirla.

Se però si coltiva a terra invece è molto utile, perché tieni lontani i parassiti. Quindi si può tranquillamente coltivare vicino agli ortaggi, soprattutto vicino ai pomodori. Questa ha bisogno di abbastanza acqua, il terreno non deve essere mai secco.

