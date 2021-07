Sembra una pianta finta, un’opera d’arte. Una pianta veramente unica nel suo genere, una vera rarità. E quello che è sorprendente è che si trova benissimo in casa. Quindi se vogliamo veramente rendere la nostra casa unica, allora dobbiamo per forza prendere questa pianta. Perché così la nostra casa si differenzierà veramente da tutte le altre.

Una pianta d’appartamento con delle foglie così ancora non si era mai vista

Vediamo ora perché questa pianta è così particolare, ma soprattutto le sue foglie. La pianta di cui parliamo si chiama gynura. Questa pianta è famosa proprio per le sue bellissime foglie, infatti molti la tengono in casa proprio come decoro.

Le foglie sembrano avere una polvere viola sopra

La gynura è una pianta sempre verde. Inoltre le sue foglie hanno una peluria viola che le rende quasi magiche. Sembra come se qualcuno le avesse spruzzato sopra della polvere. E invece sono proprio le sue foglie, semplicemente magiche. E una pianta d’appartamento con delle foglie così non si era mai vista.

Ma non finisce qui

Uno potrebbe pensare che la bellezza di questa pianta sia solo nella foglia. Invece la gynura non smette mai di sorprenderci. Infatti fa anche dei fiori dal color giallo arancione che crescono tutti assieme.

Come prendersi cura della gynura

Questa pianta adora il sole diretto e gli ambienti luminosi. Quindi evitiamo ombra e spazi chiusi senza sole. Quando però fa molto caldo, come d’estate, va spostata in una zona di semi ombra. D’inverno invece bisogna cercare di non far abbassare la temperatura sotto i 10 gradi. Perché la gynura non ama i climi troppo freddi.

L’acqua

Per quanto riguarda l’acqua bisogna comportarsi normalmente. Quindi irrigazioni frequenti e abbondanti d’estate. Mentre d’inverno bisogna ridurre le irrigazioni, ma non bisogna mai avere il terreno secco.

Approfondimento

