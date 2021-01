Si desidera una casa verde, piena di piante, ma non si ha il pollice verde? Per fortuna esiste una pianta da casa praticamente immortale, sempre verde e che non ha bisogno di attenzioni particolari. In sostanza il desiderio di tutti. Be’ è realtà e la pianta di cui parleremo ora è anche molto bella, cresce in altezza e regala allo spazio abitativo un’impronta zen.

Il finto papiro

La pianta di cui parliamo oggi è il finto papiro. Questa pianta è originaria dell’Africa Centrale e cresce solitamente vicino a fiumi o laghi. Oggi il Cyperus alternifolius si trova anche in Italia ed è spesso scelto per arredare le case, ovviamente senza troppo impegno. Infatti questa pianta può essere piantata praticamente ovunque: in un vaso di terra, vaso d’acqua, all’aperto e in acquari.

Come spiegato sopra è una pianta che cresce in altezza. Infatti si presenta come un alto cespuglio con degli steli snelli e le foglie sulla punta finale. Si può pensare che sia necessario del concime, ma non è così. Se però si ha voglia di usarlo, se ne può mettere una volta l’anno.

Spesso le piante in casa muoiono perché si dà loro troppa acqua. Ecco il finto papiro ama l’acqua, quindi se ha troppa acqua nel vaso non è un problema. Questo perché è una pianta paludosa. E il problema acqua è risolto. Problema funghi o batteri? Sono rarissimi, infatti è un pianta che si ammala molto raramente. Quindi una pianta da casa praticamente immortale, sempre verde e che non ha bisogno di attenzioni.

Uniche due cose che bisogna fare

Ci sono solo due cose che bisogna fare per non far morire questa pianta praticamente indistruttibile. La posizione in cui si trova in casa. Questa pianta deve stare al sole, quindi meglio vicino ad una finestra. Seconda cosa, quando si vede una foglia secca bisogna toglierla.

Approfondimento

