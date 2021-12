Prima delle grandi abbuffate dei prossimi giorni la nostra Redazione propone ai Lettori due opzioni. Delle ricette alternative proprio per gustare qualcosa di diverso a Natale e Capodanno. Delle idee più leggere per dare tregua al nostro metabolismo e non costringerlo agli straordinari. Ecco l’occasione perfetta per poter fare un pieno di omega 3 e antiossidanti con questa insolita ma squisita insalatona invernale. È proprio un’idea per un piatto unico veloce da incastrare nella tradizione culinaria natalizia. Oggi invece vedremo una piacevolissima sorpresa per molti questa ricetta chic pluripremiata per un secondo gustosissimo che farà impazzire tutta la famiglia.

Un secondo intenso e saporito

Non scopriamo certo nulla parlando di petti di pollo. Un secondo completo, con una carne nutriente e sana. Soprattutto se fatta alla piastra, con qualche spezia ed erbetta aromatica. Tanta energia e poche calorie al servizio del nostro organismo. Questo petto di pollo è cucinato in maniera meno light, ma è una vera e propria delizia. Vediamo gli ingredienti per 5 persone:

5 petti di pollo;

250 grammi di riso;

50 grammi di burro;

1 cipolla;

100 grammi di funghi prataioli o champignon;

1 peperone giallo rosso;

120 grammi di piselli;

aglio;

un litro circa di brodo;

zafferano;

sale e pepe.

Questa ricetta molto intensa trae le sue origini nella penisola iberica, tra Spagna e Portogallo. Vediamo le fasi di preparazione:

scottiamo il peperone in acqua bollente, togliendo la pelle e i semi e tagliandolo a listarelle;

mettiamo i funghi e i piselli in una pentola, creando il classico soffritto con la cipolla, l’aglio, l’olio il regolando di sale e pepe. Aggiungiamo il peperone;

laviamo i petti di pollo e indoriamoli nel tegame con il burro e una spolverata di zafferano. Manteniamoli in ambiente caldo fino alla fine della ricetta,

riprendiamo il sugo di funghi e piselli, inserendo il riso e cuocendo tutto assieme con il brodo, fino alla sua cottura;

prendiamo, infine, una pirofila ovale o rettangolare e disponiamo il riso al centro del piatto, adagiando sopra i petti di pollo. Serviamo a tavola.

