Nel dizionario della lingua italiana la parola abitudine sta a significare la tendenza a ripetere un determinato comportamento per consuetudine o assuefazione.

Non sempre però le abitudini che una persona tende a ripetere nell’arco anche di una stessa giornata, sono buone e sane.

E come recita un famosissimo proverbio, sono proprio le cattive abitudini quelle più dure a morire.

Quest’oggi, a proposito di cattive abitudini, scopriremo una pessima abitudine che accomuna moltissime persone.

Dormire bene

Non tutti amano dormire credendo nel detto che chi dorme non prende pesci.

Altre volte, molte persone pur volendo non vi riescono.

Secondo l’Associazione Italiana per la Medicina del Sonno (AIMS) circa 1 adulto su 4 soffre di insonnia.

Ben 12 milioni di italiani combatto contro i disturbi del sonno e le cattive abitudini, di certo, non aiutano in tal senso, anzi.

Non di rado, ne sono una causa.

Non possiamo nemmeno immaginare quanto sia importante per il nostro corpo riposare.

Dormire con regolarità e per almeno 8 ore a notte, aiuta non solo a vivere meglio, ma a rafforzare il sistema cardiovascolare ed immunitario, evitando disturbi anche gravi come ansia e depressione.

Inoltre, c’è anche chi sostiene che avere un rapporto sereno con il sonno renda più belli.

Una pessima abitudine comune a moltissime persone che può portare insonnia e molti altri fastidiosi disturbi

In un precedente articolo dal titolo troppo connessi, 3 consigli per rimanere offline e in salute, spiegavamo gli effetti negativi sulla nostra salute dello stare per troppo tempo, connessi.

La pessima abitudine di cui parliamo, invece, questa sera, è molto simile a quella di cui sopra, ma questa volta, non riguarda né smartphone né tablet ma la TV.

Addormentarsi, infatti, con la TV accesa altera significativamente l’orologio biologico finendo per impattare negativamente sul sonno ma anche sugli ormoni che regolano l’appetito.

La televisione accesa oltre ad emettere suoni nel cuore della notte, e a intervalli, emette luce disturbando così la qualità del sonno.

Per cui si consiglia di abbondare subito questa pessima abitudine comune a moltissime persone che può portare insonnia e molti altri fastidiosi disturbi.

La lettura di un bel libro può aiutarci in questo senso.