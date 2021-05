Ognuno di noi è consapevole delle abitudini quotidiane che ha. E molti sanno anche che alcune di queste sono fortemente sbagliate. Pensiamo, ad esempio, all’abitudine che tantissimi hanno di fumare. Nonostante la consapevolezza dell’errore, che danneggia la salute e svuota il portafogli, in tanti non riescono a smettere. Ma quantomeno sanno che è un vizio dannoso. Ce ne sono alcuni, infatti, di cui non conosciamo i “pericoli”. E oggi vogliamo svelarne una in particolare a cui forse nessuno penserebbe. Infatti, vediamo una pessima abitudine che tantissimi hanno e che è considerata innocua in realtà sarebbe da evitare assolutamente.

Molti adorano leggere, ma attenzione a quando lo si fa e soprattutto a come

Tantissime persone amano i libri e la letteratura, e questa è una passione meravigliosa. Addentrarsi in una storia, entrare nelle pagine e carpire il significato delle righe che abbiamo di fronte è una grandissima abilità. Ma tutto ciò passa in secondo piano se a rimetterne è la postura. Infatti, non tutti sono consapevoli che leggere in certe posizioni potrebbe non essere esattamente salutare. Come ben sappiamo, diverse persone preferiscono continuare il proprio libro a sera tarda, sotto le coperte e appoggiati ai cuscini. Ma attenzione a come lo si fa.

Non dovremmo farlo sdraiati sul fianco

Alcune persone, per comodità, tendono a porsi su un fianco, con il libro in una mano. Questa posizione può risultare comoda all’inizio ma non a lungo andare. Infatti, dopo poco le braccia inizieranno a indolenzirsi e non è consigliabile mettersi così. A lungo andare, potremmo creare qualche problema al nostro corpo e non sarebbe di certo piacevole. Se vogliamo leggere a letto, assicuriamoci di farlo nel modo giusto, seduti e con i giusti cuscini dietro la schiena per non incurvare il collo o la spina dorsale. In commercio, poi, ci sono diversi cuscini fatti proprio per godersi un buon libro sotto le coperte. Dunque, teniamo d’occhio questi accorgimenti. Ora conosciamo perfettamente una pessima abitudine che tantissimi hanno e che è considerata innocua in realtà sarebbe da evitare assolutamente. Cerchiamo di divertirci con la letteratura in posizioni più comode che non creino fastidi!

