Segnalato in data 27 agosto sulle nostre pagine, il titolo Tiscali ha iniziato un violento rialzo. Grazie all’accordo tra FiberCop e Tim, c’è un titolo azionario che ha messo le ali in Borsa, Tiscali. L’azienda, con sede a Cagliari, non entrerà nel capitale della nuova società, ma ha già attivato dei colloqui per una collaborazione strategica con Telecom.

In Borsa alla notizia è scatta una performance del 77% in 6 sedute per un titolo che potrebbe stupire nei prossimi giorni. Con l’analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa, vediamo quali sono le potenzialità dell’azione per le prossime sedute.

Un passato disastroso in Borsa per il titolo

Tiscali (MIL:TIS), viene da un trend di prezzo di lungo periodo che definire infelice è un eufemismo. I prezzi sono in caduta da sempre, quasi da quando fu quotata esattamente 20 anni fa. Tiscali è una della aziende dot.com che spopolavano ad inizi anni Duemila e tra le rare sopravvissute allo scoppio della bolla seguente. Basti pensare che all’apice dello splendore, Tiscali fece segnare un massimo a 61,5 euro. Era il marzo del 2000. Oggi, dopo esattamente 20 anni, l’azione quota 0,015 euro.

Torniamo ai giorni nostri e concentriamoci sui movimenti degli ultimi anni.

Nella settimana del 2 ottobre 2018 l’azione ha toccato un minimo a 0,008 euro, a cui è seguita una forte reazione dei prezzi. Nelle quattro settimane successive, Tiscali riesce a triplicare di valore e i prezzi raggiungono un massimo a 0,027 euro. Ma è solo un lampo, perché nei mesi successivi le quotazioni tornano a scendere.

La discesa dei prezzi dura fino alla seconda settimana di marzo, complice anche i ribassi di Borsa a causa Covid. Nella settimana del 16 marzo, dopo avere toccato un nuovo minimo a 0,007 euro, Tiscali inverte il trend e sale fino a 0,012 euro. Da quel momento, siamo a fine aprile, l’azione inizia a muoversi in laterale.

Per quattro mesi il titolo si sposta all’interno della fascia compresa tra 0,011 euro e 0,012 euro. Finché, nell’ultima settimana di agosto arriva la prima esplosione dei prezzi. I valori di Borsa fanno un balzo da 0,011 euro a 0,014 euro. La corsa è proseguita anche nella prima seduta della settimana, raggiungendo un massimo a 0,0195 euro. In 6 sedute il titolo ha fatto un balzo del 77%.

Prospettive

La domanda che gli analisti si fanno è quanto può ancora salire Tiscali. Spazzata via la resistenza in area 0,016-0,017 euro, la prossima resistenza è la soglia psicologica a a 0,020 euro. Oltre questa soglia, i prezzi potrebbero spingersi fino al massimo della settimana del 19 novembre, a 0,027 euro.

Un ritorno dei prezzi sotto 0,013 euro di fatto annullerà l’attuale scenario rialzista di breve periodo. Sotto 0,013 euro i prezzi torneranno a 0,010 euro.