Finestre aperte o finestre chiuse? Questo è il dilemma! Quando scende la sera ed il caldo concede un po’ di tregua ci si trova puntualmente ad affrontare questa difficile scelta.

Da un lato le finestre aperte consentono di far arieggiare la casa e riposare al fresco. Dall’altro, però, sono un invito a nozze anche per le tanto odiate zanzare che non aspettano altro di banchettare col nostro sangue.

In realtà esistono tantissime soluzioni che consentono di risolvere il problema. Alcune sono sicuramente un po’ dispendiose, per altre è sufficiente una cifra davvero irrisoria.

Con questa semplice soluzione è possibile costruire una perfetta zanzariera fai-da-te spendendo meno di 5 euro.

Questa soluzione, oltre ad essere incredibilmente economica, è applicabile praticamente ad ogni finestra. Non servirà nessun attrezzo particolare né una spiccata manualità. Nessun telaio in legno da tagliare su misura o parti meccaniche da incastrare. Basteranno solo 5 minuti!

Ecco come costruire una perfetta zanzariera fai-da-te spendendo meno di 5 euro

Costruire questa zanzariera è davvero un gioco da ragazzi! Tutto ciò che serve sono una classica zanzariera a tenda, del velcro adesivo e delle forbici.

Il velcro adesivo altro non è che la classica chiusura a strappo presente in moltissimi oggetti di uso comune. Trovarlo sarà semplice e soprattutto molto economico. La parte da utilizzare come telaio è quella più ruvida al tatto.

Il velcro adesivo fungerà da telaio per la zanzariera. Essendo adesivo, per il suo fissaggio non servirà neppure prendere le misura. Basterà attaccarlo lungo i bordi della finestra e tagliare con le forbici la parte in eccesso.

La zanzariera a tenda dovrà essere ovviamente delle dimensioni adeguate. Sarà possibile tagliarla su misura prima di fissarla al velcro oppure tagliarla solo dopo il fissaggio.

La zanzariera si incastrerà perfettamente alla parte ruvida del velcro e potrà essere rimossa in ogni momento senza rischiare di strapparla.

Ecco, inoltre, delle altre ottime soluzioni fai-da-te per combattere le odiate zanzare.