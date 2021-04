Massaggiare la pelle e idratarla correttamente sono routine fondamentali per apparire più giovani e in forze. Soprattutto dopo la doccia, che anche se non lo sappiamo stressa parecchio la nostra epidermide, è importante prenderci qualche minuto per un bel massaggio con una crema. In caso contrario la nostra pelle ne risentirà. Ancora meglio se usiamo prodotti al 100% ecologici, senza additivi chimici e magari ricavati da ingredienti che abbiamo in casa. In questo articolo mostreremo proprio come preparare un olio eccellente per i nostri massaggi in accappatoio. Avremo una pelle più tonica e giovane se dopo la doccia massaggiamo il corpo con questo unguento fatto in casa con prodotti naturali. Vediamo insieme qual è la procedura da seguire.

Per preparare il nostro olio per massaggi fatto in casa abbiamo bisogno prima di tutto di una bottiglia da mezzo litro. Al suo interno versiamo olio di mandorle, olio extravergine d’oliva e olio di germe di grano. A questo punto chiudiamo la bottiglia e mescoliamo bene gli oli tra loro, agitando energicamente. Ora aggiungiamo all’unguento un paio di cucchiai di mirtilli secchi, che possiamo facilmente trovare nei supermercati. Lasciamo dunque riposare la lozione per un giorno intero.

Come usare l’unguento

Il giorno dopo, subito dopo la doccia, andiamo a riprendere la nostra bottiglia con l’unguento. A questo punto il contenuto ci apparirà quasi rossastro, a causa dei mirtilli che macerando hanno “contaminato” con il loro colore tutta la lozione. Quando il corpo è ancora umido, ma non bagnato, versiamoci qualche goccia dell’olio sui palmi delle mani o direttamente sul corpo. Massaggiamo la pelle con delicatezza e attendiamo che l’olio venga assorbito. Ripetendo il massaggio dopo ogni doccia, la nostra pelle ne gioverà. Sembreremo più giovani e pieni di vita.

