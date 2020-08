Quant’è buono il riso freddo d’estate. Con le sue varianti e i suoi colori. Un piatto unico, spesso attento alla linea e al benessere. Con mille varianti, che, i nostri esperti di cucina hanno trattato anche su queste pagine. Ma, lo sapevate che l’acqua del riso, quella della bollitura ha dei riutilizzi utili e nascosti alla maggioranza delle persone? Per esempio, il nostro “team benessere” vi propone una pelle liscia e vellutata riciclando l’acqua del riso. Incredibile, ma vero! Seguiteci e scoprirete come.

La ricchezza di amido fa bene alla pelle

Se abbiamo la pelle particolarmente delicata e se ci teniamo, giustamente, alla sua bellezza, ecco che l’acqua della bollitura del riso fa per noi. La sua ricchezza di amido, infatti, è uno splendido alleato per la nostra pelle. Teniamola per un bel bagno rilassante, che, d’estate è anche piacevole in una vasca di acqua tiepida. Addirittura, le popolazioni che di riso vivono, come quelle orientali, riutilizzano quest’acqua benefica per il bagnetto dei bambini, dalla pelle delicata. O, addirittura, possiamo tenere l’acqua e creare un tonico addolcente per il corpo, passandolo sulla pelle del corpo.

Contro botte e contusioni

Una pelle liscia e vellutata riciclando l’acqua del riso, ma sapevate che il riso ha un suo utilizzo anche contro botte e contusioni? Incredibilmente, poi si può utilizzare per questo scopo sia a freddo che a caldo. Nel caso in cui sottomano non abbiamo del ghiaccio spray o naturale e ci siamo procurati un ematoma, prendiamo un fazzoletto di stoffa e lo riempiamo di riso. Una volta chiuso bene, lo mettiamo in freezer per 10 minuti o in frigo per 20, per poi metterlo sulla zona interessata. Nelle zone più povere dell’Oriente, questo sistema è addirittura praticato per lenire i bollori della febbre, mettendo il fazzoletto col riso freddo sulla fronte calda. Allo stesso modo, nel caso sia inverno, il fazzoletto col riso, lo metteremo sul termosifone per qualche minuto, in modo da scaldarsi. Una volta fatto, lo metteremo sulla botta o sul trauma e sentiremo in breve il beneficio.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Approfondimento

Come rilassare i piedi