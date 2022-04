Una pausa leggera e gustosa con questo tiramisù senza savoiardi e mascarpone che sta facendo impazzire tutti

Un buon tiramisù mette sempre di buon umore. Che sia per colazione, a merenda o dopo i pasti, non c’è dolce più buono e più amato di questo. Sicuramente a volte si preferisce glissare, perché alcuni di questi ingredienti possono risultare pesanti e soprattutto in previsione dell’estate si tende a prediligere dolci più leggeri.

Ma con questa spettacolare ricetta, la preparazione del tiramisù sarà facile e leggera per una pausa gustosa senza troppi pensieri. Questo dolce è davvero semplice e veloce da realizzare. Una goduria che si scioglie in bocca, ricca di gusto senza troppe calorie per gli ingredienti scelti.

Ingredienti

circa 20 Pavesini;

250 gr di ricotta light;

120 gr di yogurt greco;

70 gr di zucchero o circa 35 gr di dolcificante;

2 tuorli;

caffè;

cacao amaro.

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo un recipiente e versando lo zucchero o il dolcificante e i tuorli d’uovo. Con l’aiuto delle fruste elettriche montare fino ad ottenere un composto spumoso e successivamente aggiungere lo yogurt e poi la ricotta.

Continuare ad amalgamare con le fruste fino ad ottenere una buona crema dalla classica consistenza, ideale per farcire il tiramisù. Nel frattempo iniziare a preparare una macchinetta media di caffè amaro che poi dovrà raffreddare e diluito con un po’ d’acqua.

Successivamente procedere prendendo una classica pirofila in vetro o dei vasetti per creare delle monoporzioni e inzuppare i Pavesini che potranno rivestire il primo strato. Questi dovranno essere inzuppati come dei classici savoiardi, quindi giusto qualche secondo altrimenti non avranno la consistenza giusta.

Poi proseguire con uno strato di crema a coprire e poi ancora con i Pavesini fino ad arrivare ad un ultimo strato di crema generoso e poi per concludere una spolverata di cacao amaro. Prima di servirlo lasciare assestare e raffreddare il dolce in frigorifero almeno 2 ore, per poterlo assaporare al meglio.

