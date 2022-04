Primavera è tempo di fragole, mirtilli, ribes e lamponi. Tutti ghiotti frutti di bosco che non possono mancare nella nostra dieta. Consumati da soli o in tante ricette, essi andranno a impreziosire molti dolci. A partire dalle crostate, per arrivare al millefoglie.

È proprio questo che proporremo oggi, con un frutto in particolare. Dolce, ricco di antiossidanti e fibre, il lampone è davvero consigliato, anche per un consumo quotidiano. Avrebbe proprietà antitumorali oltre a essere particolarmente utile per il nostro metabolismo.

Da solo può essere consumato con poco zucchero e una goccia di limone. Se, però, lo vogliamo abbinare a crema, panna e pasta sfoglia, allora ecco la ricetta ideale per renderlo davvero delizioso.

Ci serviranno:

2 confezioni di pasta sfoglia;

3 cestini di lamponi;

500 ml di latte;

4 tuorli d’uovo;

200 grammi di zucchero;

75 grammi di farina;

1 baccello di vaniglia;

8 cucchiai di panna fresca;

scorza di limone;

50 grammi di zucchero a velo.

Iniziamo la preparazione stendendo i rotoli di pasta sfoglia sul nostro piano di lavoro. Quindi ricaviamone, utilizzando un tagliapasta, una ventina di cerchi di 7 centimetri di diametro. Disponiamoli su una teglia foderata con un foglio di carta da forno bagnato e strizzato. Buchiamoli con una forchetta, spolveriamo con un paio di cucchiai di zucchero e andiamo a cuocere per una decina di minuti a 180 gradi. Quando saranno croccanti e dorati, potremo estrarli per poi lasciarli raffreddare.

Una pasta sfoglia delicata, tanta soffice crema e questo frutto fresco antiossidante e ricco di fibre per un dolce primaverile davvero molto goloso

Nel frattempo, dedichiamoci alla preparazione della crema. Versiamo il latte nel pentolino, unendo il baccello di vaniglia e la scorza di limone. Portiamo quindi quasi a ebollizione. Intanto, in un altro recipiente, sbatteremo i 4 tuorli d’uovo insieme a 100 grammi di zucchero e alla farina che aggiungeremo a poco a poco. Amalgamiamo bene con una frusta, in modo che non si formino grumi, poi aggiungiamo il latte, togliendo vaniglia e scorza. Accendiamo la fiamma e lasciamo cuocere per una decina di minuti, fino a quando il composto non si addenserà, formando una crema fluida.

Intanto che aspettiamo che si raffreddi, prepariamo la salsa di lamponi. Prendiamone un paio di cestini e frulliamo insieme allo zucchero a velo. Quindi, filtriamo bene il tutto con un colino a maglie fitte.

Montiamo la panna e uniamola alla crema. Mettiamo il tutto in un sac à poche e disponiamone una prima punta su quello che sarà il singolo piatto da portata. Sopra andremo a mettere un disco di sfoglia, quindi copriremo con un’altra spruzzata di crema, aggiungendo 3 lamponi e un po’ di salsa. Dopodiché posizioneremo un altro disco di sfoglia, ripetendo nuovamente la sequenza. Fino al terzo disco finale a cui metteremo sopra altra crema e un paio di ulteriori frutti.

Una pasta sfoglia delicata, tanta soffice crema e dei golosi lamponi, per un millefoglie di primavera davvero squisito, da consumare a fine pasto o come eccezionale merenda.

