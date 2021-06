Una pasta sfiziosa e leggera pronta in soli 10 minuti utilizzando solo 4 ingredienti che tutti noi abbiamo già in casa

Ci sono delle volte in cui non sappiamo proprio cosa cucinare. Non abbiamo voglia di fare la spesa e vorremmo evitare di cucinare lo stesso piatto per la centesima volta. La risposta è questa pasta sfiziosa e leggera pronta in soli 10 minuti utilizzando solo 4 ingredienti che tutti abbiamo già in casa.

Ingredienti

Ecco gli ingredienti occorrenti:

a) 200 grammi di pasta;

b) 50 grammi di pangrattato;

c) 10 pomodorini pachino;

d) tre spicchi d’aglio;

e) olio d’oliva, quanto basta.

Preparazione

Per prima cosa mettiamo a bollire l’acqua della pasta. Aspettiamo che abbia raggiunto il bollore per versare il sale. La quantità dipenderà dai nostri gusti, ma sappiamo bene che i medici ci consigliano di non esagerare. Nel frattempo che la pasta cuoce possiamo occuparci del condimento. Per prepararlo avremo bisogno di una sola padella.

Posizioniamo una padella dal fondo spesso e riscaldiamola leggermente. Aggiungiamo dell’olio abbondante e immergiamoci subito il pangrattato. Se non lo abbiamo a disposizione già pronto, possiamo sempre utilizzare quel pezzo di pane secco avanzato grattugiandolo finemente.

Rigiriamo il pangrattato nella padella fino a tostarlo, otterremo quindi un bel colore bruno. Attenzione, perché qualche minuto in più vuol dire bruciare tutto. Se vogliamo aggiungere un sapore in più, possiamo mettere un pezzetto di peperoncino insieme all’olio per poi rimuoverlo.

Togliamo il pangrattato dalla padella e mettiamolo da parte.

Nella stessa padella versiamo un altro po’ d’olio. Tagliamo a metà i nostri pomodorini e facciamoli andare a fuoco alto. Dobbiamo abbrustolire leggermente la superficie del pomodoro, non cuocerlo. Quindi, la padella deve essere ben calda.

Se lo desideriamo, possiamo anche evitare di utilizzare l’olio. Questo è possibile solo se abbiamo una padella antiaderente. Se però decidiamo di utilizzarlo possiamo immergerci dell’aglio, che darà un meraviglioso sapore ai pomodorini e alla pasta. Infatti, una volta che questi avranno raggiunto il colore desiderato, possiamo versare direttamente in padella la pasta scolata.

Rigiriamola distribuendo l’olio aromatizzato su tutta la superficie. Questi pochi ingredienti sono stati in grado di dare un sapore straordinario alla nostra semplice pasta.

Due ingredienti in più

Si tratta di una sorta di aglio, olio e peperoncino. Però, questa ricetta aggiunge due ingredienti semplici ma che hanno consistenze diverse.

Infatti, i pomodorini saranno morbidi e quasi caramellati fuori. Il pangrattato darà poi la giusta croccantezza.

Spolveriamolo abbondantemente sulla pasta una volta servita e il gioco è fatto. Ecco che abbiamo realizzato una pasta sfiziosa e leggera pronta in soli 10 minuti utilizzando solo 4 ingredienti che tutti noi abbiamo già in casa.

Se vogliamo sapere come sfruttare la semplicità e il sapore del pangrattato tostato in altre ricette, questo è l’articolo giusto.