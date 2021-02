Quando è ora di cucinare è difficile mettere d’accordo tutti. In famiglia, infatti, i gusti sono diversi. Se però ci siamo annoiati della solita pasta al sugo, possiamo provare questa ricetta. Questo piatto permette infatti di preparare una pasta sana e gustosa ricca di proteine e verdure che conquisterà tutta la famiglia.

Gli ingredienti necessari

Per preparare il sugo per questa pasta servono diversi ingredienti. Niente paura se però non tutti sono disponibili in dispensa! Possiamo fare delle sostituzioni. Prima di tutto ci serve la pasta. Questa può essere lunga o corta a seconda dei gusti. Il consiglio è però quello di provare questo piatto con le penne. Per il sugo sono invece necessari cipolla, olio, fagioli, fagiolini, panna e pepe. È possibile sostituire i fagioli con i ceci e i fagiolini con altre verdure verdi come gli spinaci o gli zucchini tagliati a rondelle. La panna da cucina può essere anche di soia e di riso per rendere il piatto vegano.

Come preparare il piatto

Ecco come preparare il sugo per una una pasta sana e gustosa ricca di proteine e verdure che conquisterà tutta la famiglia. Per prima cosa bisogna tagliare la cipolla grossolanamente e metterla a soffriggere in padella con un po’ d’olio. Quando questa è ben dorata, aggiungere i fagioli e spolverare con del pepe. I fagioli devono cuocerepasta finché non creano una crosticina in superficie che inizia a spaccarsi. A questo punto aggiungere le verdure tagliate a pezzetti. Se si usano fagiolini o zucchini questi vanno cotti in precedenza e solo scaldati in questa fase.

Quando anche le verdure sono calde versare la panna da cucina. Questa deve coprire gli ingredienti. Aggiungere ancora sale e pepe e lasciare a cuocere. La panna va fatta asciugare ma non deve rapprendersi troppo. Quando diventa corposa e densa spegnere quindi il fuoco e mescolare bene. Quando la pasta è pronta riaccendere la fiamma e far saltare il sugo e la pasta insieme per circa un minuto. Servire e aggiungere pepe e parmigiano a piacere.