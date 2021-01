Se la pasta frolla è già golosa di suo, questa variante farà letteralmente innamorare chiunque la assaggi. Friabile e burrosa, questa pasta dolce è perfetta per la preparazione di crostate (alla frutta o alla nutella), di torte e di deliziosi biscottini per la colazione o la merenda. Stiamo parlando di una pasta frolla golosa e diversa dalle altre con un ingrediente speciale. Vediamo qual è il segreto di questa ricetta.

Ingredienti

Per questa speciale pasta frolla abbiamo bisogno di:

a)170g di farina 00;

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

b)100g di farina di nocciole;

c) 100g di burro;

d) 100g di zucchero;

e) 4g di lievito per dolci;

f) 1 uovo;

g) ½ bustina di vanillina;

h) sale fino q.b..

Al posto della farina di nocciole si possono anche frullare delle nocciole tostate fino a ridurle a una polvere sottile.

Preparazione

Prepariamo una pasta frolla golosa e diversa dalle altre con un ingrediente speciale, cioè le nocciole. Iniziamo lavorando insieme con le mani il burro e lo zucchero, amalgamandoli bene. Uniamo assieme anche la farina di nocciole, la vanillina, un uovo intero e il lievito setacciato. Impastiamo ancora, cercando di lavorare velocemente, quindi per ultimo aggiungiamo anche la farina e un pizzico di sale e continuiamo ad amalgamare. In quest’ultimo passaggio è consigliabile impastare su un piano freddo di marmo o su una spianatoia infarinata. Alla fine della lavorazione bisogna ottenere un panetto omogeneo. Avvolgiamolo quindi in una pellicola e lasciamolo riposare per almeno mezz’ora in frigo.

Per la cottura di questa pasta frolla alle nocciole dobbiamo impostare il forno in modalità ventilata e a una temperatura di 180 °C. La nostra pasta sarà pronta in circa 25-30 minuti. Per i biscotti possiamo fare una cottura unica. Nel caso delle crostate invece è meglio dividere la cottura in due parti. Per prima cosa stendiamo la pasta frolla nell’impasto, bucherelliamo la superficie, copriamola con la carta forno e riempiamo il vuoto con pesetti o dei ceci secchi. Inforniamo quindi solo per 15 minuti. Estraiamo l’impasto, rimuoviamo la carta forno e i pesi, farciamo a piacimento e infine terminiamo la cottura per altri 10-15 minuti.