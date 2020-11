Ci sono delle ricette tradizionali in Italia che non andrebbero mai dimenticate. Soprattutto se riguardano la pasta, vanto in tutto il mondo del Bel Paese. Infatti, sono noti diversi modi di cucinare la pasta. Ma, ancor di più, sono note le ricette per farla in casa. Un piatto di pasta fatto in casa, possiamo dirlo, ha davvero tutto un altro sapore. E allora, ecco una pasta fatta in casa deliziosa e tradizionale che necessita solo di acqua e farina. Due ingredienti, tanta passione e un gusto unico che sconvolgerà gli ospiti.

I cavatelli lucani, un piatto unico e inimitabile

La pasta fatta in casa che noi del team di ProiezionidiBorsa stiamo consigliando oggi, è tipica della Lucania. Si tratta dei cavatelli, un primo piatto tipico della Basilicata, che vanta anni e anni di storia. Soprattutto, questa ricetta si basa sull’aspetto della genuinità di questa regione. Sì, perché i cavatelli lucani (conosciuti anche come rascateddi), sono una vera e propria bontà salutare. E allora, ecco una pasta fatta in casa deliziosa e tradizionale che necessita solo di acqua e farina.

La ricetta dei cavatelli lucani

Per realizzare questa deliziosa ricetta, basterà avere nella propria casa acqua e farina. Il primo passo, infatti, è mescolare insieme questi due ingredienti, fino a ottenere un composto abbastanza omogeneo. Aggiungere del sale è fortemente consigliato, per rendere il gusto ancora più deciso.

Prendendo il composto, poi, bisognerà iniziare a massaggiarlo con decisione, fino a che non sarà abbastanza duro e compatto. A quel punto, si dovrà dividere l’impasto in quadrati non troppo grandi. A loro volta, questi quadrati saranno divisi in spicchi ancora più piccoli. Su questi ultimi, bisognerà imprimere il dito, per creare una conca simile a quella delle orecchiette.

Quando questo ultimo passaggio sarà concluso, basterà far cuocere i cavatelli in pentola per una ventina di minuti. Et voilà! Il piatto è pronto!

Per il condimento consigliamo un ragù classico, perfetto per questo tipo di pasta.

