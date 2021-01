Uno dei modi più gustosi per consumare la pasta è sicuramente la pasta ripiena. Questo primo piatto appartiene alla tradizione mantovana ed ha origini antiche: sembra infatti risalga al Medioevo. Se ci si vuole cimentare nella preparazione della pasta, questo primo piatto è l’ideale poiché non è difficile da realizzare. Vediamo come realizzare una pasta dal ripieno goloso ed invitante tutta da provare: i ravioli zucca e taleggio.

Ingredienti per la pasta

500 gr. di farina;

5 uova;

sale q.b.

ingredienti per il ripieno

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

500 gr. di zucca mantovana;

200 gr. di taleggio;

40 gr. di parmigiano;

30 gr. di burro;

1 cucchiaio di olio evo;

sale q.b.;

pepe q.b.;

salvia.

Preparazione della pasta

Per preparare la pasta dei ravioli, sul piano di lavoro disporre la farina a fontana praticando un buco al centro. Mettere le uova, aggiungere il sale ed iniziare a impastare incorporando la farina. Lavorate impasto finché sarà compatto, formare una pallina ed avvolgerla nella pellicola. Lasciarla riposare per 20 minuti e poi iniziare a lavorarla con la macchina per la pasta (o con il mattarello, nel caso si possieda già una certa manualità). Una volta ottenuta una sfoglia molto sottile e liscia è pronta.

Preparazione del ripieno

Far scaldare il forno a 200 gradi statico. Nel frattempo, pulire la zucca e tagliarla a tocchetti. Metterla in una teglia e farla cuocere per 20 minuti. Una volta ammorbidita, schiacciarla con l’ausilio di una forchetta, unire il taleggio e il parmigiano. Amalgamare il tutto.

Comporre i tortelli

Mettere sul fuoco una pentola piena d’acqua, salarla e portarla a bollore. Infarinare un piano e stendere la sfoglia. Tagliarla in quadrati della misura di 5-6 centimetri con l’apposita rotella da pasta e mettere al centro un cucchiaio di ripieno. Sigillare meticolosamente il raviolo in maniera che non si apra in cottura e ripetere la procedura per tutti i ravioli. Quando l’acqua bolle, mettere un cucchiaio d’olio per non far attaccare i ravioli. Farli cuocere per qualche minuto e scolarli. Passarli in padella con il burro, la salvia e il pepe. Servire e gustare una pasta dal ripieno goloso ed invitante tutta da provare.

Approfondimento

Ecco l’errore imperdonabile che rovina la pasta ripiena fatta in casa