Che il caffè facesse bene, ovviamente se preso con misura, era cosa già nota. Soprattutto a noi italiani, che nel mondo siamo famosi per il suo consumo e la qualità di prodotto che utilizziamo. Ma che la caffeina forse anche in grado di fare da contrappeso agli zuccheri e ai grassi che assumiamo, è una novità. Una nuova ricerca alimentare ci spiega perché la caffeina equilibra grassi e zuccheri e blocca l’aumento del peso. Assieme ai nostri Esperti della Redazione, spieghiamone il perché.

Università dell’Illinois

A lanciare questa bomba sono dei ricercatori americani dell’Università dell’Illinois, per intenderci lo stato che ha come capitale Chicago. Al momento di scrivere, lo studio è in fase avanzata, ma i tester sono ancora animali e non umani. Sono comunque cavie da laboratorio, solitamente attendibili, a confermare che la caffeina rallenta i grassi. Non solo: caffè e tè, che la contengono, limiterebbero anche la produzione del colesterolo cattivo.

Qualche dato

Una nuova ricerca alimentare ci spiega perché la caffeina equilibra grassi e zuccheri, fornendo precise percentuali. Secondo i test infatti, assumendo regolarmente caffeina, gli animali perdevano peso e accumulavano meno grasso corporeo, rispetto a quelli privati della sostanza. Ovviamente, per arrivare a concludere che la caffeina limita l’insorgere dell’obesità, i ricercatori caricavano di grassi e zuccheri la dieta delle cavie risultate positive. Nello specifico, durante la sperimentazione, queste hanno assunto il 40% in più di grassi e carboidrati e il 15% di proteine.

Un mese di test

Dopo un mese di test, l’ufficio stampa dell’Università ha potuto affermare con una certa soddisfazione che assumere caffeina può realmente contrastare una dieta ricca di grassi e zuccheri. Adesso, resta ovviamente da sperimentare la cosa sugli umani, partendo comunque dà una sensazione positiva e da un “trend” ottimistico, giustificato dai risultati.

Approfondimento

