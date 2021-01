In cucina si cerca sempre di reinventarsi e di stupire gli ospiti della casa. Abbiamo le festività alle spalle che magari ci hanno fatto sfruttare tutte le idee che avevamo trovato. Forse siamo stanchi di dolci natalizi di una certa pesantezza. Siamo in cerca quindi di una fresca novità da riproporre anche magari per l’epifania. Qualcosa di diverso e particolare che lasci tutti senza fiato. Ecco allora una nuova fantastica ricetta per un dessert fresco che sbalordirà qualunque ospite. Stiamo parlando dei mandarini ripieni, un dolce leggero gustoso e facile da preparare.

Ingredienti

16 mandarini;

1 limone e mezzo;

30g di amido di mais;

250ml di panna liquida;

140g di zucchero;

2 tuorli d’uovo;

5 grammi di gelatina.

Procedimento

Come primo passo bisogna tagliare la parte superiore di 8 mandarini. Fatto ciò procediamo nel levarne la polpa facendo attenzione a lasciare intatta la buccia. Non buttiamo la polpa che ci servirà in un secondo passaggio. Prendiamo ora della pellicola con cui avvolgere sia le calotte che le scorze. Successivamente lasciamole freddare nel freezer per non meno di un’ora. Nel mentre possiamo sbucciare i mandarini restanti. Ora mettiamo insieme le polpe dei primi e dei secondi mandarini in un mixer che faremo andare per circa 5 minuti. Ottenuto il succo filtriamolo e mettiamolo in una ciotola. In un altro contenitore amalgamiamo i due tuorli d’uovo con lo zucchero. Aggiungiamo, dopo aver lavorato un po’, l’amido di mais e il succo ricavato da mezzo limone.

Dopo aver mescolato bene aggiungiamo anche il succo di mandarino. Ora versiamo tutto in una pentola che lasceremo cuocere a fuoco basso finché il composto non si addensa. Una volta cotta copriamo la crema e lasciamola freddare in frigorifero. Quando sarà pronta montiamo 200g di panna in una ciotola. Dopodiché uniamola alla crema di mandarini. Prendiamo ora un foglio di gelatina bagniamolo e mescoliamolo con i 50g rimasti di panna. Successivamente aggiungiamolo alla crema.

Adesso grattugiamo la scorza di un limone sul composto e mescoliamo. Lasciamo il tutto in frigo per circa 3 ore. Questo per dare più densità alla crema. Passato il tempo necessario possiamo farcire i nostri mandarini e ricoprirli poi con le loro calotte. Teniamoli in freezer fino a una decina di minuti prima di servirli a tavola. Finalmente abbiamo preparato una nuova fantastica ricetta per un dessert fresco che sbalordirà qualunque ospite.