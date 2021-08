Un’ombra si è allungata sui mercati nel pomeriggio dell’ultima seduta della settimana. Una nube in una tranquilla giornata di Borsa dove poco sembra essere accaduto. Ed invece nella seduta di oggi sono accaduti alcuni eventi importanti. Tra questi una notizia che per ora preoccupa marginalmente ma che dopo Ferragosto potrebbe rappresentare una minaccia seria. Una nube apparsa oggi potrebbe minacciare tempesta sulle Borse nelle prossime sedute anche se per il momento appare una minaccia lontana.

Alle ore 16.00 in Europa è stato diffuso il dato dell’Indice di Fiducia dei Consumatori del Michigan. Il dato è molto seguito dagli analisti perché è indicativo di come tutte le famiglie americane vedono il futuro. Se i consumatori vedono il futuro con fiducia, l’economia e quindi la Borsa, potranno andare a gonfie vele. Se le famiglie americane guardano al futuro negativamente, allora per la crescita economica e per la Borsa potrebbero esserci guai in vista. Ma per conoscere con precisione quando la Borsa USA potrebbe scendere, ecco svelato quando Wall Street farà inversione di marcia e i prezzi crolleranno.

Oggi il dato dell’Indice di Fiducia dei Consumatori rilevato dall’Università del Michigan è risultato molto negativo. Non solo inferiore a quello precedente ma anche molto inferiore al dato previsionale. Il dato è il più basso dal luglio del 2011 e negli ultimi 50 anni solo in due occasioni il calo è stato superiore a quello di oggi. Alla notizia la Borsa americana è calata dai massimi, anche se la contrazione è stata lieve e anche le Borse europee hanno reagito con moderazione. Tuttavia questo potrebbe rappresentare un campanello d’allarme per le prossime sedute, quelle che verranno dopo Ferragosto, nella seconda parte del mese.

Intanto oggi la Borsa di Milano ha chiuso l’ottava seduta consecutiva al rialzo. L’ascesa è iniziata con la seduta del 4 agosto. In otto giorni di Borsa, Piazza Affari ha guadagnato quasi il 6%. Nel mese d’agosto migliore degli ultimi 10 anni, il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso in rialzo del 9%. La Borsa di Milano ha tutto il tempo per migliorare quel risultato.

Oggi l’indice maggiore della Borsa di Milano ha chiuso in rialzo dello 0,3%, terminando a 26.652 punti. Il Ftse Mib durante la giornata ha toccato anche un massimo a 26.687 punti. Poi qualche vendita, anche a seguito del dato dell’Indice di Fiducia del Michigan, ma l’indice ha chiuso in positivo. Non era un dato scontato, come anche i nostri Esperti avevano scritto in una precedente analisi. Questo è un segnale di forza della Borsa di Milano.

