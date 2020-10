Una notte gratis a Milano per rilanciare il turismo dopo il coronavirus… Dopo l’improvviso scoppio della pandemia, l’Italia ha subito una grave perdita in termini economici, soprattutto per quanto riguarda il settore turistico. Infatti, le stime calcolano che nella stagione estiva l’intera nazione abbia perso almeno la metà delle presenze abitualmente registrate su tutto il territorio. La Lombardia, però, ha subito un ulteriore danno in termini d’immagine: una costante campagna di cattiva pubblicità estera e nostrana l’ha a lungo descritta come un lazzaretto. Per questo, anche la città più movimentata di tutto lo stivale, ha subito una forte decrescita in termini di visite sia di turismo, sia lavorative che di piacere. Ecco la soluzione del Comune: una notte gratis a Milano per rilanciare del turismo dopo il coronavirus!

I turisti atterrati all’aeroporto di Malpensa o di Linate potranno, dunque, usufruire di questa accattivante iniziativa che garantisce una terza notte gratuita dopo aver pagato le prime due. Quest’offerta è valida fino al 31 gennaio del 2021. Il sindaco Giuseppe Sala ha, infatti, dichiarato di volere che la sua Milano rimanga, nonostante il covid, la città innovativa ed europea che è stata fino a poco tempo fa. L’idea di regalare ai visitatori una notte in più è anche scaturita dal desiderio di far conoscere le perle nascoste della capitale lombarda.

Come prenotare

Una notte gratis a Milano è senza dubbio un’idea innovativa allo scopo di rilanciare il turismo in città dopo il coronavirus. Sul sito yesmilano.it è disponibile la lista delle strutture alberghiere convenzionate con questa iniziativa. Tutti gli hotel presenti garantiscono, infatti, il massimo delle misure antivirus per garantire un soggiorno in totale sicurezza e pulizia. Sul portale sono presenti soluzioni per tutte le necessità: dagli ostelli agli alberghi a cinque stelle. Cliccando sull’opzione desiderata si sarà reindirizzati alla pagina dedicata alla struttura, dove sarà possibile prenotare. L’unica condizione per approfittare di questa occasione è presentare un biglietto aereo che rechi la stessa data della prima notte di soggiorno.