Una notte a Las Vegas con 35 dollari: hotel accessibile a tutti

Una delle mete più gettonate degli Stati Uniti è Las Vegas, ma si può trascorrere lì una notte con soli 35 dollari? È possibile se prenotate una stanza in un hotel in particolare, ecco di quale si tratta.

Las Vegas è una città degli Stati Uniti molto famosa in tutto il Mondo ed una meta di vacanze molto ambita per il divertimento che offre. È per lo più una città che diventa molto vivace di notte con casinò ed intrattenimento ad ogni angolo.

Con questa premessa si può pensare che sia un posto fuori dalla portata di alcuni, che possa essere una destinazione solo per ricchi. Ma non è così. Si può trascorrere una notte a Las Vegas con 35 dollari, ovvero con 32,06 euro circa. È una cifra che tutti si possono permettere.

Vediamo, qui di seguito, qual è questa struttura che può ospitare persone a questo prezzo, molto accessibile, e tutti i dettagli di questo posto che vale la pena conoscere.

Una notte a Las Vegas con 35 dollari: ecco dove dormire

L’hotel dove dormire di cui vi stiamo parlando ha subito diversi cambiamenti negli anni. Prima si chiamava Flamingo Capri, poi, dal 1979 ha cambiato nome in Imperial Palace. Nel 2012 è diventato The Quad. Adesso è conosciuto con un altro nome ancora.

Si tratta del Linq Hotel & Casin. È una struttura che si trova esattamente al centro di Las Vegas e, al contrario di tutti gli altri nei dintorni, le camere più economiche costano solamente 35 dollari a notte. Gli altri hotel nelle vicinanze hanno prezzi a tre cifre.

Dunque, questa potrebbe essere la struttura in cui prenotare se volete visitare Las Vegas e spendere poco per il pernottamento.

Un po’ di informazioni

Las Vegas si trova in Nevada ed è situata nel deserto del Mojave. La strada principale è la famosissima “The Strip”, lunga più di 4 miglia. È la capitale della contea di Clark ed è la città più grande dello stato del Nevada. Le ambientazioni sono caratteristiche da ogni punto di vista si guardi.

Grandi palazzi, casinò sempre aperti, ed è considerata ormai da tanto tempo la capitale del gioco d’azzardo, del divertimento e dello shopping. Per tutta la città ci sono luci caratteristiche, fontane che si accendono a ritmo di musica e angoli in cui hanno ricreato i posti più belli del Mondo.

A questo proposito si possono ammirare ricostruzioni delle piramidi, quella della Torre Eiffel e del Canal Grande di Venezia.