Prosegue l’altalena dei prezzi di Piazza Affari

La Borsa di Milano prosegue nel suo andamento altalenante. A Piazza Affari siamo alla ottava seduta consecutiva di cambio di segno. Dal 28 settembre le sedute positive e negative si alternano con regolare quotidianità. Questo dà la percezione della forte incertezza che regna sul mercato. Quando manca una direzione chiara del mercato gli investitori preferiscono non prendere delle posizioni decise e navigare a vista.

Sono molti i fattori che creano incertezza tra gli operatori. L’aumento del prezzo del petrolio, il rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato, i pericoli d’inflazione sono tutti elementi negativi per i listini. Pesa anche la prospettiva di riduzione degli interventi straordinari a sostegno dell’economia da parte delle banche centrali. Questi fattori hanno fermato la corsa di Piazza Affari e delle Borse europee da 2 settimane. Inoltre hanno fatto scendere dai massimi la Borsa di Wall Street.

Oggi in Borsa è brillato il sole e per un giorno questi problemi sono stati accantonati. I listini europei hanno chiuso tutti con decisi rialzi. L’indice Euro Stoxx ha terminato la seduta con un balzo del 2,1% e l’indice tedesco Dax ha chiuso in rialzo dell’1,8%. La Borsa di Parigi ha fatto segnare un balzo dell’1,6% mentre Londra si deve accontentare di un rialzo dell’1,1%. Anche la Borsa di Milano ha partecipato alla festa. L’indice maggiore di Piazza Affari, il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), ha chiuso con un guadagno dell’1,5% chiudendo a 25.992 punti.

Al momento della chiusura dei mercati del Vecchio Continente gli indici della Borsa USA salivano di un punto e mezzo percentuale.

Una notizia inaspettata ha spinto i prezzi delle Borse perché impatterà positivamente sulle bollette dell’energia

Ma cosa è accaduto oggi alle Borse? Forse tutti i problemi che hanno danneggiato i listini fino adesso si sono risolti? Purtroppo non è così. Oggi le Piazze azionarie europee sono salite soprattutto per una notizia importante che non riguarda esclusivamente il mercato azionario ma tutta l’economia europea. Dalla Russia è arrivata un’apertura sulla possibilità di aumentare le forniture di gas all’Europa.

L’impennata dei prezzi del gas negli ultimi mesi ha condizionato non solo le bollette dei singoli utenti ma anche quelle delle aziende. Secondo gli analisti questo è uno dei fattori che ha contribuito al calo del 4% della produzione industriale della Germania in agosto. L’aumento dei prezzi delle materie prime dell’energia può frenare la ripresa economica mondiale.

La possibilità che la Russia possa fornire del gas all’Europa ha immediatamente spinto al ribasso le quotazioni del gas naturale. Non è casuale che sul listino di Milano le due peggiori blue chips oggi siano state Saipem ed ENI.

