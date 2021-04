La parola d’ordine sui mercati azionari europei è frustrazione. Frustrazione che colpisce soprattutto la Borsa di Milano e la Borsa tedesca, impantanate in una campagna vaccinale che fatica. Oggi una notizia clamorosa ha zavorrato Piazza Affari ma non un titolo che ha fatto uno straordinario balzo e che sta per decollare.

La campagna vaccinale confusa pesa sulle Borse

Se guardiamo la performance dei mercati azionari nella seduta di oggi potremo notare come la Borsa di Londra sia ancora stata la migliore. Le due peggiori sono state quella italiana e quella tedesca.

Questi dati riflettono la confusione che in Europa si sta diffondendo nella campagna vaccinale. Oggi è arrivata una clamorosa notizia che ha creato ulteriore scompiglio.

La Danimarca ha deciso di abbandonare il vaccino AstraZeneca. Inoltre, l’UE ha deciso di non rinnovare il contratto nel 2022 sia ad AstraZeneca che a Johnson&Johnson. Sul vaccino di quest’ultima si appuntavano le speranze di Italia e Germania, ma dopo la prima consegna le dosi sono già state bloccate. Si deve procedere a ulteriori controlli.

In Europa i due Paesi più colpiti, e con le restrizioni più dure, sono proprio Italia e Germania. In questi Paesi le prospettive non lasciano sperare per un ritorno in tempi brevi alla normalità delle attività.

In Gran Bretagna i dati dicono che il 53% della popolazione ha già gli anticorpi. Un risultato ottenuto grazie a una campagna vaccinale massiccia fatta con il vaccino AstraZeneca. Ecco spiegato perché oggi l’indice Dax ha chiuso in calo dello 0,1%. Anche il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha ceduto lo 0,1% chiudendo a 24.574 punti. Di contro la Borsa di Londra ha guadagnato lo 0,7%.

A Piazza Affari, se le banche continuano a perdere, sono i titoli dell’energia a tirare la volata a una Borsa frustrata. Eni e Saipem oggi sono salite del 2,5% e del 2%.

Ma è Tenaris la migliore delle blue chip. Il titolo ha chiuso in rialzo del 4,8% a 9,54 euro. Gli analisti di una grande società finanziaria italiana stimano che il titolo possa salire fino a 11 euro. Dai valori attuali sarebbe un apprezzamento del 15% circa.

Nella prossima seduta il superamento di 9,75 euro aprirebbe la strada al primo target di 10 euro e successivamente a 11 euro. Se il titolo, invece, dovesse tornare sotto 9,00 euro, scivolerebbe fino a 7,5 euro.

