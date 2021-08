Uno degli ultimi sorprendenti romanzi di Isabel Allende stupisce per la sua anima thriller. Inusuale per la famosa scrittrice cilena che ha abituato i lettori ad emozionanti e avventurose saghe familiari con storie tutte al femminile. Anche in questo romanzo, però, ci sono due donne che coinvolgono Richard, l’unico personaggio maschile in una vicenda misteriosa.

Siamo a gennaio in una New York paralizzata da una tempesta di neve. Questo è “Oltre l’inverno” di Isabel Allende edito da Feltrinelli.

Una New York paralizzata fa da scenario al più venduto thriller letterario dell’Allende

Le diversissime vite dei tre vengono sconvolte e unite da una vicenda misteriosa che ha inizio quando Evelyn la più giovane, bussa disperata alla porta di Richard in cerca di aiuto. Lui è un professore sessantenne tormentato da un dolorosissimo lutto familiare. Vive una vita inquieta e instabile.

Evelyn è un’immigrata clandestina e non parla bene l’inglese, così l’uomo si fa aiutare dalla sua affittuaria e coetanea Lucia. Cilena di origini, dalla forte tempra e con una carica vitale positiva e coinvolgente. Lei è fuggita dalla dittatura di Pinochet, ha conosciuto la violenza e la sofferenza. Ora ha voglia di riscatto e di felicità.

Lucia aiuterà Richard a parlare con Evelyn che è guatemalteca.

L’omicidio misterioso

Il destino ha fatto sì che a causa della neve Richard tamponasse la macchina della povera Evelyn. Dopo le doverose scuse, lui le lascia il suo biglietto da visita. È grazie a questo che lei lo rintraccia e bussa alla sua porta.

Ha bisogno di aiuto per disfarsi del cadavere che c’è nella sua macchina.

Ecco che i tre si trovano incredibilmente a uniti dallo stesso intento. Con una forza di volontà e determinazione che accomuna solo chi ha attraversato il dolore e l’inferno e ne è uscito vittorioso. Il tempo si è fermato e una New York paralizzata fa da scenario al più venduto thriller letterario dell’Allende che coinvolge il lettore con tre protagonisti simbolo della sua stessa storia.

Il consiglio

Perfetto per gli amanti dell’Allende che vogliono ritrovare tutti i classici ingredienti dei suoi romanzi. Saranno però sicuramente sorpresi dall’intreccio enigmatico della storia che lascia sulle spine fino alla fine.

Approfondimento

