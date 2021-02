Quando pensiamo a cosa significhi morbidezza ci viene subito in mente il cuscino in piuma. La torta che proponiamo ha la stessa soffice espressione e in più ci si aggiungono i profumi delicati del pompelmo rosa e dell’arancio. Vediamo allora come preparare una morbidissima torta farcita sulle note alte degli agrumi.

Questione di leggerezza

La torta farcita ai sentori agrumati è una semplice ricetta che si prepara senza affanno e che darà un risultato sorprendente. Soffice, gustosa e con delle buonissime note agrumate, sarà il tocco finale per il pranzo domenicale, o per sorprendere piacevolmente gli amici.

Ingredienti per la torta

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

3 uova;

150 gr di zucchero;

90 gr di olio di semi leggero;

100 gr di latte intero;

150 gr di farina 00;

50 gr di fecola di patate;

12 gr di lievito per dolci;

scorza di 1 arancia non edibile;

zucchero a velo.

Ingredienti per la crema

150 gr di spremuta di pompelmo rosa o d’arancia;

100 gr di spremuta di pompelmo giallo;

80 gr di zucchero a velo;

30 gr di farina 00.

Preparazione della torta

In una ciotola sistemiamo le uova, lo zucchero e la scorza d’arancia grattugiata, e poi lavoriamoli con una frusta. Si setaccia la farina e la si mescola con il lievito. Poi si aggiunge un po’ di farina con lievito, un po’ di fecola e del latte, e si lavora di volta in volta aggiungendo fino a esaurimento latte, farina e fecola.

Una volta l’impasto ben amalgamato si versa in una teglia leggermente imburrata e si mette in forno a 180 gradi per 45 minuti. Una volta cotta, si tira fuori e si lascia raffreddare.

Preparazione della crema

Mettiamo in un tegamino la spremuta con lo zucchero a velo e la farina, e mescoliamo con una frusta. Si mette il tegame sulla fiamma bassa e girando con un frustino facciamo addensare. Spegniamo e lasciamo diventar tiepida la crema.

Guarnitura. Una morbidissima torta farcita sulle note alte degli agrumi

Con un lungo coltello dividiamo la torta in due parti e versiamo la crema al pompelmo, per poi richiudere e spruzzare sopra con lo zucchero a velo.

Una bontà veramente unica, leggera e delicatamente profumata, una sorpresa per gli amici.

Ecco come preparare un ottimo liquore digestivo agli agrumi.