Una miriade di bonus ed agevolazioni un po’ per tutti. Ecco cosa contiene veramente il Decreto d’Agosto che inizia la sua conversione in legge

Parte la conversione in Senato del Decreto d’Agosto, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Un provvedimento che contiene una miriade di bonus ed agevolazioni un po’ per tutti. Anche se gli emendamenti in Parlamento potrebbero cambiare alcune delle norme previste. Alcune sono già cambiate, dal testo liberato dal Consiglio dei Ministri, a quello stampato in Gazzetta. Facciamo un riassunto dei principali bonus previsti nel Decreto.

Una miriade di bonus ed agevolazioni un po’ per tutti

Il Decreto d’Agosto ha voluto accontentare un po’ tutti quelli che in parte o completamente erano stati esclusi dai precedenti provvedimenti. Una pioggia di bonus, incentivi, sussidi. Se ne contano ben 37 per un valore di 13,2 miliardi. Di questi, gli stanziamenti a fondo perduto sono ben 17, per un controvalore di 4,8 miliardi.

Se ne gioveranno i lavoratori stagionali del turismo e le guide turistiche. Quelli che operano nella ristorazione e in ambito di attività sportive. Ma anche i lavoratori marittimi che nel periodo del lockdown non hanno potuto esercitare. Per tutti questi il bonus varia tra 600 e 1.000 euro, a seconda della categoria, per i mesi di giugno e luglio.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Una parte importante la giocano i fondi per salvaguardare l’occupazione o per proteggere chi l’ha persa. Prevista la proroga della cassa integrazione e del blocco dei licenziamenti. Anche se sono previsti dei paletti. Ed è prevista una proroga di altri due mesi per la NASpI, ovvero per coloro che stanno percependo l’indennità di disoccupazione.

Soldi a fondo perduto su molte categoria di esercizi commerciali

Sussidi anche per chi ha attività commerciali nei centro storici, i più colpiti dalla assenza dei turisti. Ma anche dallo smart working che ha ridotto la presenza dei lavoratori. Per questi e per tutti gli altri esercizi viene prorogata la sospensione della Tosap, la tassa per occupazione del suolo pubblico. E per i ristoratori e bar c’è un bonus di 2.500 euro a fondo perduto, in caso di acquisto di prodotti provenienti dalla filiera agroalimentare nazionale.

Non mancano le agevolazioni fiscali anche per le altre attività. Sono stati stanziati 231,6 milioni per l’esenzione dell’IMU per gli immobili turistici, compresi cinema e discoteche. Per il prolungamento fino a giugno dello sconto fiscale degli affitti commerciali, sono stati previsti 99,2 milioni. E 90 milioni di euro sono stati riservati agli sponsor delle associazioni sportive.

Per saperne di più

Sull’economia italiana si sta per abbattere uno tsunami di proporzioni non immaginabili. Leggi qui.