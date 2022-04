Mangiare bene e garantire all’organismo il giusto apporto di tutti i nutrienti è fondamentale per la salute. Soprattutto in primavera quando la vita diventa più frenetica e abbiamo bisogno di pasti più leggeri e facili da digerire. Per questo motivo oggi gli esperti di ProiezionidiBorsa presenteranno una ricetta destinata a svoltare la nostra primavera. Ma soprattutto una ricetta che ci aiuterà a risolvere il problema dell’eccesso di sale nella dieta. Perché in questa torta salata ci sono una miniera di fibre e pochissimi grassi e alcuni prodotti di stagione dalle proprietà davvero straordinarie.

La torta salata leggerissima per fare scorta di fibre in primavera

Le torte salate sono dei veri e propri must della primavera. Sono facili da preparare, sono leggere e possiamo portarle con noi anche se mangiamo spesso fuori. E stiamo per scoprire che, se la prepariamo con gli ingredienti giusti, potremmo dare anche una bella mano all’organismo.

Per la nostra torta salata speciale con zucchine e peperoni avremo bisogno di:

1 etto di farina di farro;

1 etto di fiocchi d’avena;

2 etti di zucchine;

1 etto di peperoni;

100 ml d’acqua;

60 ml di olio extravergine d’oliva;

1 pizzico di sale.

Il segreto della nostra ricetta sono proprio la farina di farro e i fiocchi d’avena. Se li sostituiamo alla normale sfoglia confezionata, ridurremo non soltanto la quantità di sale. Avremo anche a disposizione un impasto meno grasso rispetto a quello fatto con le farine tradizionali. In più avena e farro sono particolarmente indicati per aumentare l’apporto di fibre e contrastare il colesterolo cattivo.

Aggiungiamo anche le magrissime e sanissime zucchine e il gioco è fatto.

Una miniera di fibre e pochissimi grassi e sale in questa spettacolare torta salata con zucchine e peperoni che svolterà la nostra primavera

Iniziamo a preparare la torta frullando i fiocchi di avena. Una volta tritati, mischiamoli alla farina di farro e regoliamo il sapore con un pizzico di sale. Aggiungiamo anche l’acqua e iniziamo ad impastare allungando via via il composto con l’olio. Dovremmo ottenere un panetto di impasto omogeneo. Copriamolo e facciamolo riposare in frigo per una ventina di minuti.

Mentre aspettiamo approfittiamone per preparare zucchine e peperoni. Laviamo e affettiamo bene le prime. I secondi li cuoceremo in padella con un filo d’olio per qualche minuto.

Una volta pronte le verdure, tiriamo fuori l’impasto e stendiamolo in una teglia rotonda. Ricopriamo la base con il mix di verdure e ammorbidiamo con un altro cucchiaino d’olio. Non ci resta che accendere il forno e cuocere per 20 minuti a 180 gradi.

Possiamo gustarci la nostra torta salata sia tiepida che fredda. Il sapore rimarrà straordinario.

Lettura consigliata

Ad aprile arriva quest’ortaggio speciale ricco di antiossidanti, vitamine e minerali ed è un’ottima notizia per ossa, cuore e prostata