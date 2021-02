Prendiamo l’idea di preparare una torta salutare e piacevole per la colazione e la merenda, non solo dei bambini, ma di tutti i golosi di casa. Uniamo due frutti benefici come la pera e la banana e verrà fuori un dessert semplice, veloce, ma veramente accattivante. Prepareremo una merenda sana e gustosa con la torta di banane e pere, senza utilizzare nemmeno il burro. Il che renderà il tutto molto più leggero, anche per chi non gradisce la presenza di questo condimento nell’impasto. Vediamola nella ricetta degli Esperti di cucina della Redazione.

Gli ingredienti della torta banane e pere

Tutto il gusto di questa torta con i seguenti ingredienti, ricchi di vitamine:

4 pere;

2 banane;

70 grammi di zucchero;

200 grammi di farina 00;

mezza bustina di lievito per torte;

succo di limone;

1 yogurt naturale o alla banana.

La preparazione

Una merenda sana e gustosa con la torta di banane e pere, con lo yogurt al posto del burro e la seguente ricetta:

tagliamo a pezzettini le pere, dopo averle sbucciate, depositandole poi in un contenitore con del succo di limone;

prendiamo una terrina e inseriamo le uova e lo zucchero, mescolandoli per bene, magari col frustino, aggiungendo poi lo yogurt, la farina setacciata e il lievito;

amalgamiamo per bene e aggiungiamo le pere e le banane, che avremmo in precedenza ridotte in pezzettini. Potremmo anche frullare la frutta e inserirla così nell’impasto;

prendiamo la teglia da torte, foderiamola con la carta forno e versiamo il composto, appianandolo bene;

inforniamo a 180 gradi per una mezz’oretta, facendo però attenzione, conoscendo il nostro forno, a mantenere dorata la crosta, senza imbrunirla troppo.

potremmo anche spolverare la nostra torta con dello zucchero a velo avanzato dal pandoro natalizio.

