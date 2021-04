Sembra incredibile, ma anche a dieta non dobbiamo rinunciare alla dolcezza e al gusto. Per molti la merenda è infatti un momento quasi sacro a cui non vogliamo rinunciare. E non ci piace mangiare verdura o cibi privi di gusto nel pomeriggio!

Il discorso vale anche per i bambini, sempre attratti dai cibi dolci. Come convincerli però a scegliere opzioni più salutari? Per fortuna possiamo affidarci a una merenda salutare e dolcissima a prova di dieta perfetta per grandi e piccini con solo due ingredienti.

Due semplici ingredienti

Protagonista di questa ricetta è uno dei frutti più amati: la banana. Per renderle ancora più gustose e perfette per una merenda salutare dobbiamo però renderle più cremose. Per farlo c’è semplicemente bisogno di una forchetta. Come prima cosa dobbiamo munirci di una ciotola e tagliare la banana a fette al suo interno. Dopodiché con la forchetta iniziamo a schiacciare la banana finché non otterrà un consistenza morbida e un po’ collosa.

A questo punto è il momento di aggiungere il secondo ingrediente. Possiamo infatti utilizzare un cucchiaino di cacao amaro e mescolarlo bene con la banana. Otterremo così una merenda deliziosa e salutare! Chi non è a dieta o vuole rendere il piatto ancora più goloso può aggiungere altri ingredienti.

Diverse alternative

Ecco quindi una merenda salutare e dolcissima a prova di dieta perfetta per grandi e piccini con solo due ingredienti! La versione appena proposta è quella più dietetica e salutare. Questa può però diventare ancora più buona. Per farlo non resta che aggiungere alcuni ingredienti. A questo punto possiamo anche sperimentare! Possiamo ad esempio provare con scaglie di cocco, granella o avena.

Per rendere il tutto ancora più dolce possiamo usare semplicemente lo zucchero. In alternativa tutto diventa ancora più cremoso con del miele o dello sciroppo d’acero. Per una bomba di gusto possiamo anche utilizzare del burro d’arachidi o di mandorle. Ora non resta che gustare questa merenda che sarà irresistibile sia per gli adulti che per i bambini!