Ogni occasione è buona per riunirci con i nostri cari condividendo un dolcissimo pasto. A volte, però, non abbiamo tempo di cucinare torte e dolcetti. Possiamo però offrire comunque una merenda indimenticabile pronta in pochi minuti! Ecco quindi una merenda facile da preparare, a base di frutta e cioccolato, per ritrovarsi con amici e parenti e mettere tutti d’accordo!

Solo due ingredienti

Per questa ricetta avremo bisogno, di base, di solo due ingredienti. Ci servono infatti delle tavolette di cioccolato e della frutta. Niente di più facile! Volendo, però, possiamo essere più creativi. Possiamo aggiungere anche della panna o del latte al cioccolato.

Possiamo inoltre combinare diversi tipi di cioccolato fra loro. Insieme alla frutta possiamo invece servire, ad esempio, dei biscotti. È possibile, inoltre, impreziosire il tutto con della granella di nocciole o di mandole. Oltre agli ingredienti ci occorreranno anche due pentolini, una ciotola capiente e degli spiedini o stuzzicadenti lunghi.

Una preparazione molto semplice

Ecco come servire una merenda facile da preparare a base di frutta e cioccolato, per ritrovarsi con amici e parenti.

Prima di tutto dobbiamo spezzettare il cioccolato e scioglierlo a bagnomaria, magari allungandolo con del latte o della panna. Nel frattempo possiamo tagliare la frutta a pezzi non troppo piccoli.

La preparazione per la fonduta al cioccolato con la frutta è pronta!

Per servirla però nel modo migliore dobbiamo applicare un po’ di accorgimenti. Il consiglio è quello di versare il cioccolato fuso in una ciotola da posizionare al centro del tavolo.

In alternativa possiamo munire ogni commensale di una ciotolina con del cioccolato. Attorno alla ciotola principale possiamo disporre la frutta e i biscotti su dei piattini. Munito di uno spiedino, ogni commensale potrà scegliere e infilzare un pezzo di frutta, intingerlo nel cioccolato e gustarlo! Per evitare di sporcare il tavolo il consiglio è quello di dare un piatto a ogni persona su cui mangiare.