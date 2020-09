Quando hanno coniato il motto “una mela al giorno leva il medico di torno”, oltre a provocare gli scongiuri delle associazioni di categoria, forse non sapevano quanto bene facesse anche la mela cotta. Da sempre inserita nella dieta dei bambini nella fase della crescita, ma, molto utilizzata anche dagli anziani con problemi di transito intestinale. Una mela al giorno leva il medico di torno ma anche la mela cotta aiuta a vivere meglio, come vi spiegano i nostri esperti in questo articolo.

Semplici, ma anche gustose

Prima di affrontare nello specifico le virtù della mela cotta, è bene ricordare che, pur essendo molto semplice, è anche la base per un dolce con panna, gelato, e, magari anche un goccio di liquore. La preparazione è davvero facile, ma i benefici sono molteplici.

A guadagnarci è l’intestino

Una mela al giorno leva il medico di torno ma anche la mela cotta aiuta a vivere meglio e ci aiuta in queste funzioni fisiologiche:

favorisce il transito intestinale e combattono la stitichezza; lenisce il disturbo e il dolore causato da ragadi ed emorroidi; combatte raffreddori e influenze; rinforza il sistema immunitario; respirandone il profumo dopo la cottura, liberiamo anche le vie nasali; migliora la digestione; previene gastriti e disturbi gastroesofagei.

Attenzione però all’abuso

Attenzione però a non abusare delle mele cotte, perché c’è anche un rovescio della medaglia: troppe fanno ingrassare. Non dimentichiamo infatti che aggiungiamo lo zucchero. Inoltre, la cottura disperde l’acqua, ma non gli zuccheri, che diventano quindi concentrati. Così, chi soffre di diabete, ipertensione e colesterolo alto dovrà assolutamente moderarsi nel suo consumo, seppur molto gustoso! E il consiglio di evitare le mele cotte va anche alle nostre lettrici, che, magari stanno seguendo una dieta post-vacanze con regime ipocalorico. Rinviate il piacere di una mela cotta a dimagrimento avvenuto!

