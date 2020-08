Continua il bull market dell’argento e dell’oro e al momento tranne alti e bassi di breve non vediamo particolari pericoli. Invece stiamo notando con attenzione alcune dinamiche per quanto riguarda lo zucchero che ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione in forte rialzo a 12,62 +4,21%.

Oggi andiamo a studiare se questa è una materia prima vicina all’esplosione rialzista oppure solo rimbalzo tecnico. Perchè arriviamo a farci questa domanda e quali sono i motivi?

Lo zucchero fino a questo momento ha segnato il minimo annuale a 9,30 ed il massimo a 15,60. Il minimo segnato per il momento nel corso di quest’anno è per il momento il punto più basso degli ultimi anni.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Infatti nel 2011 venne segnato un massimo poliennale a 44,98 e da quel livello è iniziata una forte discesa.

Cosa attendere da ora in poi? Quali sono i livelli da monitorare?

I livelli di prezzo raggiunti nell’ultima settimana rappresentano un punto spartiacque fra tendenza di lungo al ribasso e ingresso in un vero e proprio periodo anche lungo di bull market.

Andiamo a capire cosa potrebbe attendere ai prezzi e quale scenario si profila all’orizzonte.

Una materia prima vicina all’esplosione rialzista oppure solo rimbalzo tecnico

Siamo in un momento decisivo e i grafici iniziano a dare la sensazione che il peggio non solo dell’anno in corso sia già alle spalle ma anche tutto il ribasso degli ultimi anni possa essere archiviato.

Analizzando gli ultimi mesi, ravvisiamo nella chiusura del mese di giugno un primo forte input rialzista ma per dire che un bottom poliennale sia sia già formato è ancora prematuro. Questo non significa che non si possano sfruttare movimenti di prezzo anche interessanti.

Qual è la migliore strategia di investimento attuale?

Seguire il trend rialzista in corso sul giornaliero, settimanale e mensile ipotizzando che sia in costruzione l’inizio di un vero e proprio bull market.

Cosa fare quindi?

Comprare a mercato di lungo termine con stop loss a 11,26 con obiettivo di breve a 13,27 e poi 15,60. Non neghiamo però l’ipotesi che da ora i prezzi fra alti e bassi siano diretti in area 20,60 per/entro i prossimi 12/18 mesi. E’ iniziata al riscossa dello zucchero? Si procederà per step.