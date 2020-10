Nelle scorse settimane abbiamo monitorato i possibili sviluppi dello zucchero e le probabili dinamiche rialziste che potrebbero essere alle porte. Oggi invece, ci concentriamo su una materia prima da osservare con attenzione. Ci riferiamo al future sul canola. Da inizio anno, il prezzo ha segnato il minimo a 460,5 ed il massimo a 541,4. La chiusura di contrattazione della scorsa settimana è stata a 527. Cosa attendere per il futuro?

Facciamo prima un’ analisi delle serie storiche. Nel 2005 il canola ha toccato un minimo a 261,4 ed un massimo a 805 dollari nel 2008. Da questi livelli è iniziata una fase ribassista. Il minimo toccato nel 2020 potrebbe però rappresentare un punto di ripartenza di medio lungo termine.

In un mondo che cambia

Perchè riteniamo che il canola vada osservato con attenzione e potrebbe essere pronto per ulteriori slanci rialzisti?

Una materia prima da osservare con attenzione

Negli ultimi mesi molti addetti ai lavori hanno concentrato la loro attenzione sugli sviluppi di argento ed oro, ma come scritto su queste pagine il settore delle commodities potrebbe riservare ulteriori interessanti spunti e ci riferiamo al canola, al palladio ed platino oltre allo zucchero.

Quale strategia di investimento applicare al future canola? Cosa attendere dagli attuali livelli di prezzo? Dove comprare e vendere?

La tendenza in corso di breve, medio e lungo termine è rialzista e ai livelli attuali, il nostro consiglio operativo è quello di entrare in acquisto con stop loss di lungo termine a 515 ed obiettivo primo a 569,3. L’ingresso in posizione però deve essere in ottica buy and hold e quindi gli acquisti andranno mantenuti in ottica di almeno 24/36 mesi. Riteniamo infatti, che possa essere raggiunto in questo lasso temporale il massimo toccato nell’anno 2008 a 805.

Come al solito si procederà per step e di volta in volta andremo a definire i livelli di stop loss ed i successivi obiettivi di resistenza e supporto. Al momento il nostro consiglio è strong buy long term.