Quando si pensa ai profumi dell’inverno vengono subito in mente gli agrumi. Arance, mandarini e clementine non mancano mai in questo periodo. Oltre ad essere squisiti se mangiati così al naturale, gli agrumi sono ottimi anche inseriti in ricette dolci e salate. Tra queste ci sono le profumatissime marmellate.

Oggi, per esempio, vedremo come preparare una marmellata dai profumi invernali perfetta per accompagnare qualunque dolce. Stiamo parlando della marmellata di mandarini, zenzero e cannella. Il procedimento è davvero facile e gli ingredienti necessari sono pochissimi. Una volta pronta sarà perfetta per accompagnare ogni tipo di dolce. Per esempio, possiamo provarla con dei leggeri brownies senza lattosio.

Ingredienti per la marmellata mandarini, zenzero e cannella

1 kg di mandarini;

2 limoni grandi;

500 g di zucchero bianco;

Cannella q.b.;

Zenzero q.b.

Quando compriamo i mandarini e i limoni, preferiamo quelli bio non trattati.

Procedimento

Vediamo quindi come preparare una marmellata dai profumi invernali perfetta per accompagnare qualunque dolce. Lavare mandarini e limoni sfregando bene la buccia. Spelare sia i mandarini che i limoni. Tenere le bucce dei mandarini e buttare quelle dei limoni. Tagliare le bucce di mandarini a listarelle. Prendere una pentola e riempirla di acqua. Metterla a scaldare sul fuoco e scottarvi le bucce di mandarini.

Quindi concentrarsi sui mandarini e sui limoni. Pulire bene gli agrumi eliminando i filamenti bianchi e i semi. Mettere gli agrumi in un frullatore e frullare il tutto. Quindi prendere una pentola molto capiente e versarvi il composto di agrumi. Aggiungere lo zucchero bianco, 1 o 2 cucchiai di cannella (a seconda dei nostri gusti), 1 cucchiaio di zenzero e le bucce scottate. Mescolare energicamente e far cuocere a fuoco medio basso. Cuocere per almeno 90 minuti. Per evitare che la marmellata si attacchi, si consiglia di mescolare grattando bene il fondo con un cucchiaio di legno.

Quando la marmellata è pronta versarla nei vasetti di vetro. Chiuderli e girarli a testa in giù per creare il sottovuoto. Ora si può gustare la marmellata di mandarini, cannella e zenzero!