Una manifestazione tutta da scoprire a Casole d’Elsa tra percorsi culturali, bellissimi fiori e ottimo cibo

È uno dei borghi più vivi e interessanti della Toscana, da visitare durante le vacanze in primavera e d’estate. Le manifestazioni organizzate da comune e Proloco sono sempre particolari e coinvolgono storia e natura del posto. A Casole d’Elsa è impossibile annoiarsi.

Si chiama Casole Fiorita ed è una manifestazione organizzata dalla Proloco di Casole d’Elsa. Lo scopo non è solo mettere in mostra i bellissimi fiori che crescono in queste zone in cui la vegetazione è lussureggiante. Ma anche creare percorsi culturali con cui coinvolgere scuole e studenti per valorizzare il territorio. Tra gli eventi valdelsani è uno dei più apprezzati e quest’anno l’installazione Se son gomme fioriranno metterà in evidenza talento e ispirazione degli studenti di materie artistiche.

La manifestazione compie 10 anni, dura nel tempo grazie alla qualità dei vivai di zona e di quelli che arrivano da tutta la Toscana offrendo ai partecipanti piante e fiori di grande varietà. Se vogliamo assistere a uno spettacolo unico possiamo visitare il borgo in questo periodo e approfittare del progetto Albergo Diffuso tra Casole, Mensano e Monteguidi. Servizi di informazione e accoglienza e varie tipologie di appartamenti a prezzi vantaggiosi sono disponibili durante tutta la stagione. L’appartamento non è mai lontano più di 500 metri dalla struttura ricettiva e le comunicazioni sono ottimali. Il turista è sempre al centro delle attenzioni di chi organizza l’ospitalità a Casole d’Elsa.

Un programma spettacolare

In una manifestazione tutta da scoprire non possono mancare convegni e approfondimenti sui prodotti tipici. A Casole d’Elsa questi prodotti sono il miele e altre eccellenze gastronomiche. Funghi, vino, tartufo e olio sono di altissima qualità. Anche i laboratori artistici saranno dislocati in varie parti del borgo per coinvolgere i bambini nelle esperienze di crescita, educazione e divertimento. Mostre e laboratori di cucina e moda sono le proposte più interessanti.

Le date sono il 20 e il 21 di maggio e il programma prevede il percorso della fiera mercato arricchito e una Fattoria degli animali allestito dai Vivai Breschi. Ma anche un Mondo Verde all’interno del Chiostro della Collegiata di Santa Maria Assunta. Il giorno del sabato verrà allestita la mostra di spaventapasseri artistici grazie all’impegno di nonni e nonne del borgo coordinati da Gabriella Tricca. I produttori di Casole DOC organizzeranno una degustazione di vini che in questo territorio sono particolarmente pregiati. Vari artisti proporranno opere a tema, arte del riciclo e laboratori per ragazzi.

Una manifestazione tutta da scoprire e 2 giorni full immersion

La manifestazione Casole Fiorita è l’occasione per dedicare momenti di aggregazione all’insegna dell’arte e della manualità. Casole d’Elsa è il borgo degli artisti per eccellenza ma anche la ricezione occupa un posto privilegiato. Ristoranti e bar ma anche postazioni per lo street food saranno attivi nella giornata della domenica a partire dalle ore 9:00.

La Scuola di ballo Odissea intratterrà gli ospiti con spettacoli innovativi. Dalle ore 14:00 alle 19:00 di sabato 20 maggio e dalle ore 9:00 alle ore 19:00 di domenica 21 maggio il borgo è aperto e attende i turisti per un week end davvero speciale. Per avere notizie approfondite possiamo visitare la pagina Facebook Casole Fiorita che ci darà ulteriori informazioni sulla manifestazione. Casole d’Elsa e la Toscana non deludono mai.