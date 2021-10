In questa settimana Venere è nel segno del Sagittario, quindi gli donerà amore, armonia e benessere. Favorirà, però, allo stesso tempo, anche gli atri tre i segni di fuoco. I segni d’aria, invece, godranno di un beneficio sul piano intellettuale, grazie al passaggio di Marte e Mercurio. Pianeti come Venere, Marte e Mercurio, infatti, hanno molta influenza sui ciò che accade. Inoltre, hanno il potere di dominare le nostre emozioni, sentimenti ed energie. Pertanto, vi sarà una maggiore carica di charme per questi 4 segni zodiacali, dall’11 al 18 ottobre. Come indicato, nella classifica dei segni più affascinanti di questa settimana, gioca un ruolo fondamentale Venere, simbolo di amore e passione. Poi, Mercurio e Marte giocano la loro parte, donando fascino intellettuale. Vediamo, nel dettaglio, come tutto ciò avverrà e, soprattutto, con quali differenze tra i segni interessati a questo momento favorevole.

Una maggiore carica di charme per questi 4 segni zodiacali dall’11 al 18 ottobre

Al primo posto dei segni baciati da Venere, c’è il Sagittario, che si sentirà più bello che mai. La sua autostima e compiacimento personale, questa settimana, arriveranno alle stelle. Quindi, vivrà momenti di grossa soddisfazione e felicità, che lo renderanno irresistibile agli occhi degli altri. Secondo posto spetta alla Bilancia, che non manca mai di essere troppo perfetta. Questa settimana, presa dall’euforia, tenderà a fare molte pazzie. Alcuni, appartenenti a questo segno, le faranno in amore. Altri, invece, nelle spese per un look di tendenza e a prova di sbalordimento. Insomma, questa settimana per la Bilancia sarà divertente ed elettrizzante, perchè spezzerà la solita monotonia. Il terzo posto è per l’Acquario, per il quale l’amore non è tra le priorità. Eppure Venere a favore, gli conferirà un fascino tale che qualsiasi stranezza diventerà motivo di interesse e di attrazione.

Infine questo è il 4° segno pieno di charme per questa settimana

Il Leone è il quarto segno baciato dallo charme, questa settimana. Esso ha avuto dei momenti difficili nei mesi scorsi, quindi è arrivata l’ora di festeggiare. Con tutti i pianeti a favore, quindi, anche il Leone dovrà darci sotto e cogliere l’attimo favorevole. Insomma, anche il caro re dei segni, dovrà recuperare il tempo perduto dietro ai mille guai passati. Di poi, dovrà usare questo momento fortunato per raccogliere successi.